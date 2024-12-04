本日日本：便利店最新「好似有但不常見」出品

如果你以為日本的便利店只售賣「大路」食物，那就大錯特錯！LAWSON每年總會挑戰顧客的味蕾，帶來一些奇奇怪怪又意外地好吃的產品。曾在2022年推出的「似乎存在但實際上很罕見的商品」系列，成功地將「怪異」和「創新」結合，掀起了話題。今年這個系列產品強勢回歸，推出六款新奇產品！首先有TOYO BEVERAGE出品的「可以喝的沙律醬」，還原沙律醬酸酸的味道，但卻是稀釋版本，沒有濃稠感，喝起來很順滑，相信喜歡該醬的人必Like！另外有Lotte「沒有味道的香口膠」，顧名思義不像一般香口膠有提神香味，這款香口膠咀嚼時幾乎沒有味道，會讓人越嚼越困惑，包裝上也有趣地放上有名雕刻作品「沈思者」，彷彿在低頭苦思這款香口膠到底想搞甚麼鬼？另一款是ACECOOK「炒烏冬味道的炒麵」，包裝寫着「鰹魚醬油風味」，並附上沙律醬，以熱水沖泡3分鐘後便可享用，看起來是一款普通的日式炒麵，但吃起來又有點烏冬的風味，要親身試過才知有幾特別！除了以上三款，還有老字號糖果品牌 KANRO 的「無味糖果」、卡樂B的「魷魚乾風味薯片」及CHEERIO「大人的氣泡伏特加」，給味蕾帶來無限驚喜！