E極簡主義　專攻中國市場

最近一款名為AUDI E的純電動概念車發表，其中一大焦點是車身不帶「四環」徽章，而是採用全大楷「AUDI」標誌。廠方表示，「AUDI」是與上汽集團（SAIC）合作、專為中國市場推出全新姊妹品牌，並暗示將於2025年中以此概念為基礎推出3款量產車型。

新車以擁有800V架構和超快速充電功能的數碼化平台構建，擁有4,870×1,990×1,460mm的車身長闊高，以及2,950mm軸距，定位為純電動Sportback車型。其裏外由設計到功能都融入極簡主義，不僅將燈組、感測器和空氣動力元件全集中在車頭車尾的框面設計，更採用零銨鍵一體式曲面4K長屏幕組錶台，支援人臉識別及可透過觸控和聲控的AUDI Assistant人工智能助理等功能。車載前後軸馬達、100kWh電池及quattro四驅系統，總馬力及扭力輸出分別有764hp及800Nm，0~100km/h僅需3.6秒，續航距離近700km（CLTC），只需充電10分鐘便可補回逾370km里程。