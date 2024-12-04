郭富城不介意夫妻檔拍廣告　盼女兒多講廣東話

郭富城今日（4日）以品牌大使身份出席健康產品發布會時，透露以前曾推出過護膚品牌，將來亦不排除再推出自家品牌，心目中最想推介生活用品，問到會否找太太方媛代言？他說：「最好，兩人合力一齊做，齊心就事成。我梗係希望同我太太一齊做，佢拍嘢咁靚，咁樣會好吸引，搵佢拍片都唔出奇，不過係將來嘅事，係時機問題。（唔介意夫妻檔？）完全唔介意！（搵埋個女？）睇吓適唔適合，其實都有人問過一家人拍廣告，只係覺得唔適合先推咗，最緊要揀好嘅產品。」又謂不介意與太太齊拍床上用品廣告，他說：「都係日常用品，其實以前都有人傾過我哋兩夫婦拍廣告，但冇接到，（天王夫婦出動係咪要收天價？）價錢唔係最先考慮問題，最重要係我鍾意嗰個產品，因為代言係責任嘅問題。」

城城稍後工作好忙，自己會先到美國洛杉磯及三藩市舉行巡唱，再返香港過聖誕，平安夜都要排舞，之後再帶家人到台灣，齊捧其3場小巨蛋巡唱場，明年再到印尼開騷，緊接返內地拍電影。問到可會準備聖誕給兩個寶貝女？他說一定會送禮物，但他不想太縱囡囡，尤其物質方面，他說：「唔想買太貴嘅禮物，因為唔想女兒太易得到，覺得佢哋需要知要努力才可以達成目標，依家囡囡讀小學二年班，功課複雜咗，課外活動都要減少，所以都想送禮物獎勵佢。」而城城現時最想囡囡健康外，還盼她多講廣東話，笑言：「我同佢講佢唔睬我，有時細妹都會，依家都係講英文同國語。」又謂不會再扮聖誕老人，因為囡囡已長大會「拆穿」是父母扮，他說：「大女知道媽媽去年扮咗聖誕老人，只係盡量配合，冇當場識穿。」