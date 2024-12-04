唐詩詠韓國整容想變孫藝珍　遇《單身即地獄》Oppa即被抄牌

藝人唐詩詠今日（4日）現身HOY TV體驗式旅遊節目《韓國邊忽好》記招，早前飛到韓國拍攝18日，發現韓國有好多好玩地方，韓國整容普遍，她又親到整容中心諮詢，想知道韓國審美標準，開心表示：「我同佢哋講想變孫藝珍，佢哋覺得我輪廓較深似金喜善，話我已經好完美唔使整，唯一可以整係鼻樑的折。」

詩詠又往見識相睇店，與3位綜藝節目《單身即地獄》的Oppa見面，大感興奮。事後互相有交換社交平台帳號，她曾問對方會否選擇與香港女孩交往，對方開出首要條件是要溝通到，她因不懂韓文所以沒有機會。其中一位型男在韓國經營餐廳，她立即向對方取經，今年詩詠經營麵包店，問是否有計劃到韓國開分店的想法？她表示有幻想過到其他地方開舖。她指店外每日都有買麵包人龍，好感恩，有時會勸排隊的人不要再等，擔心客人辛苦，問有否買麵包攻略提供？她笑說：「可以打電話畀我，之前發覺人龍愈排愈早，開門前早一個鐘頭便排隊，開心現在好似拍拖的熱戀期，希望再穩定點才決定開分店！」

問現在有真拖友？她笑言愛情和麵包，她選了麵包，不過今次見識到韓國oppa，年紀雖然20幾歲，但思想好成熟，令我喜出望外。

日前麵包店開幕星光熠熠，「二嫂」湯洛雯身體飽滿疑似有喜，詩詠表示並不清楚，但以她所知二嫂一向有水腫問題，結婚時用好長時昌間Keep Fit，婚後比較放鬆也正常，對於鄭嘉穎再度缺席，她表示有邀請對方，只是陳凱琳（Grace）沒有空，指Grace很喜歡吃麵包，答應之後再來，對鄭嘉穎屢傳與馬國明不和？她澄清：「沒有不和，都咁大個人啦！」知道嘉穎真的好忙，不作打擾。

另外詩詠亦有留意萬千星輝頒獎禮視后競爭劇烈，她睇好三劇在手的張曦雯（Kelly），笑言Kelly一定要她投她票，又自爆明年將會開劇，自己沒有特定在哪間電視台，歡迎邀請。