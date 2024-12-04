張敬軒發文悼念劉家昌　揭恩師清茶撈飯低調一面

歌手張敬軒於社交網向日前因癌病逝世的「老師」劉家昌悼念，軒仔上載2人的合照，相中劉家昌搭着他的膊頭，軒仔又留言讚美劉家昌是一位音樂巨人，又指他任性、自由、瘋狂、浪漫、執着：「佢教識咗我好多嘢，錄音、編曲、混音、演唱會製作、室內設計...雖然可能世人對佢傳奇嘅一生有好多問號，但係喺我同佢嘅相處當中，佢就係一位毫無保留去畀機會後輩嘅音樂家，一個好有性格但係又好和藹可親嘅老人家。我印象中，每次坐低食飯，佢都只係要一碗清茶撈飯，有碟鹹菜畀佢就得，一個對自己起居飲食幾乎毫不講究嘅人。七十幾歲人，錄音室就係佢嘅遊樂場，我每一次去佢屋企搵佢，佢都係匿喺Studio入面寫歌錄歌。老師，上到去是但寫吓歌仔唱吓歌好啦，唔好成日都咁勁，唔好嚇親其他人，聽歌喇叭唔好開咁大聲，玩夠就返番落嚟地球啦，每個世代都需要您。老師，好多謝您！再見！」字裏間流露他對劉家昌老師的尊敬及愛。

此外，一直忙個不停的軒仔之前表示會放假，但他表示假期已取消，他指：「尋日收到壞消息，哀傷之餘，更加提醒自己要好好珍惜當下，堅持夢想，去做自己鍾意做嘅事。」