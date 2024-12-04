關寶慧感激梁思浩邀請做嘉賓：希望有機會再返嚟啦

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）主持、「鬼后」關寶慧任嘉賓主持，TVB Plus節目《直播靈接觸》，昨晚（3 日）是「鬼后」關寶慧最後一集擔任嘉賓主持，她在節目中感謝思浩的邀請，她笑說︰「多謝村長帶咗好多歡樂畀我，其實我哋個廠每日都好開心，台前幕後所有工作人員都係非常好嘅團隊。」她意味深長表示︰「希望有機會再返嚟啦。」

昨晚一集主題是「水上人的鬼神風俗」，請來兩位真正水上人鄭太及囡囡Mandy擔任嘉賓。思浩提到水上人在海上撈到兩件事物，要特別處理，他說︰「一係屍體、二係海龜，水上人會點搞呢？」鄭太透露對於屍體，漁民一般有三種處理方法，假如接近內地水域會交公安處理，近香港水域則報香港政府有關部門，她說︰「如果唔近岸，先一輩人會駛去就近嘅無人島安葬。」囡囡 Mandy 補充就算如此，有時都會有「手尾跟」，她解釋︰「你以為做咗好事啫，但係都會有啲靈體覺得唔滿意搞搞震，嗰時就要上岸搵靈媒幫手。一般就係幫靈造一個公仔放係船上面供奉，供奉得好魚民會順風順水，就算第時賣船個公仔都要跟船一齊賣。」至於另一件要特別處理是網到海龜，因為魚民深信海龜有靈性，所以都會放生。Mandy聽前輩提到一段恐怖驚歷，試過一網撈到逾十具屍體，場面異常恐怖，令她記憶猶新。