瓊瑤台北輕生　林心如趙薇痛別伯樂

一手創造《還珠格格》經典的知名作家瓊瑤，昨日在淡水寓所輕生，享壽86歲，她在遺書寫道：「為人生最後大事作主，不要為我死亡悲哀！」教人不勝唏噓。這位捧紅林青霞、古巨基、范冰冰等無數紅星的伯樂翩然別紅塵，令「紫薇」林心如傷心欲絕，痛得無法說話；「小燕子」趙薇亦相隔3年重現社交網。

沒有瓊瑤，就沒有今天的趙薇和林心如，她筆下的神作《還珠格格》至今仍為人津津樂道。本名「陳喆」的瓊瑤一生瀟瀟灑灑，可是昨午1時22分，卻傳出她在台灣淡水區寓所輕生，據知救護人員到場後，發現她已沒有呼吸心跳，以86歲之齡告別紅塵。瓊瑤的63歲兒子表示，母親留下遺書交代秘書中午回家看看，入屋後發現她即報案；有指獨居的瓊瑤曾通知家人前來探望，家人抵達時她已輕生，其遺體已送抵台北第二殯儀館，由兒子辦理後事。

瓊瑤的遺書昨午在社交網公開，一字一句交代：「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！『翩然』是我最喜歡的兩個字，代表的是『自主、自在、自由』的『飛翔』，優美而『輕盈』，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，『翩然』的化為雪花飛去了！這是我的願望。」她亦在生前最後短片中表示，這是她最後的選擇，令人不勝唏噓。其實她早於2017年已在社交網交代後事，揚言生重病絕不動大手術、不送加護病房、不能插任何維生管子、拒絕急救措施，死後也不用任何宗教悼念，不發訃聞、不公祭，速速火化後採花葬歸於塵土。

范冰冰感激提攜

《窗外》哭斷腸，《還珠》成絕響，被瓊瑤一手捧紅的藝人紛紛留言悼念，「紫薇」林心如傷心欲絕，受訪時一度哽咽，指瓊瑤是她人生中第一位恩人：「每一年都會打給瓊瑤阿姨拜年，在4月20日生日時，一定都會送花給瓊瑤阿姨。」她又在社交網致哀：「您就這麼翩然而去，留給我們無盡的思念。有幸成為您的紫薇如萍雪花，此生足已。」傳被封殺的「小燕子」趙薇，亦相隔3年更新內地社交網，藉《臨江仙》悼念：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」

「金鎖」范冰冰發文感慨：「熱烈地燃燒過，翩然地飛去。謝謝您曾點亮我，願您在天堂喜樂常在。」「五阿哥」蘇有朋留言：「您『翩然』歸去，留下了永恒的時代珍寶，很幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切，都將在我生命中刻下永恒的烙印。」瓊瑤另一愛將古巨基，對恩師逝世感受極深，他寫道：「您那些字字句句的著作，是為愛燃燒的烈火，也是陪伴萬人那溫柔的光。那每片飄落的雪花，是我的感激與難過，靜靜地落在那雪中玫瑰的身旁。」至於黃曉明曾於《還珠格格3之天上人間》飾演「小燕子」哥哥，他表示難忘拍攝期間，瓊瑤一直鼓勵及引導他們。

另外，影后林青霞首部主演電影便是瓊瑤第一部小說《窗外》改編之作，她說：「瓊瑤姐生前非常贊成安樂死，她是一位堅強的女性，最後，自己把自己安樂了。」並透露數月前曾與對方通電，可惜上月返台北時沒能見面：「實在很懊惱，懊惱極了。」

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