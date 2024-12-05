張曦雯陳瀅心思思組女團出道　拍住鍾柔美合作冇隔膜

藝人張曦雯、鍾柔美、陳瀅和羅毓儀日前齊齊為新劇拍攝MV，Yumi透露因學業繁忙，經常要在拍攝間隙溫習，而羅毓儀則練舞期間不小心扭傷膝蓋。因拍劇結緣的四人期待未來能以「女團」身份工作。

藝人張曦雯（Kelly）、鍾柔美（Yumi）、陳瀅和羅毓儀日前為無綫新劇《臥底嬌娃》拍攝主題曲MV，今次MV為配合劇情，以女團形式上陣拍攝，當中一定少不得跳唱環節。曾與炎明熹、姚焯菲和詹天文組成女團「Afrer Class」的Yumi被羅毓儀大讚跳舞好，笑言：「大家都望住佢跳，覺得只要跟到佢跳應該就OK。」提到今次除了Yumi，其餘三人都不是女團出身，加上年齡亦有差距，合作上可有難度？她們就指初初都會擔心，但合作後發現大家都好照顧對方，而且四人意外地傾得埋，所以不論拍攝上還是私下聊天都沒有隔膜。

問到作為歌手的Yumi、羅毓儀可會考慮出合唱歌？還在繼續讀書的Yumi表示都想，但因為快要考試，工作、學業兩面兼顧已令她身心疲累，所以還是等公司安排。她還透露完成這個拍攝後，就要立刻趕往學校做一個小測驗。羅毓儀聽後亦大讚Yumi超級勤力，指她有時拍劇需要熬夜，當大家收工回家睡覺時，Yumi卻要趕返學校上課，放學後又回劇組拍攝，她甚至會帶上書本和功課在拍攝空閒時候，於化妝間裏溫習、做功課，Yumi坦言：「冇辦法，因為唔做就冇時間做，所以只可以趁化妝嘅時候，或者休息嘅時間做咗佢先。」另外劇集中亦不乏動作場景，羅毓儀自爆不小心扭傷了膝蓋：「可能因為練舞，大動作得滯，跟住又要踢腿，可能就唔小心chok親，令膝頭哥好似有少少移位。」不過經過治療後已經無大礙，對拍攝進度亦沒有太大影響。

至於不是歌手出身Kelly和陳瀅表示大家平時都有登台唱歌邊經驗，加上有大家一人唱一句難度都不算大。話雖如此，Kelly亦有找老師在空餘時間惡補唱歌。陳瀅指在錄音當日帶了糖妹上工作室，由糖妹幫忙開聲，陪伴整個錄音過程：「糖妹佢好好，我錄音錄咗大個半鐘，佢全程都係度，佢仲會隔住個玻璃窗幫我打氣，令我成個人都好放鬆，連監製都話我比上次唱得輕鬆咗。」她們又言四人在私底下關係亦相當良好。至於跳舞方面，Kelly和陳瀅就稱難度不大，又言經過今次合作，希望之後可以以四人「女團」身份一起接工作。