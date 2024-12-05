VIVA自嘲「食老本」儲人氣吸金　靠屋企人幫補開支

英皇女團VIVA 4位成員Macy（馬思惠）、Carina（李晞彤）、Ada（姜咏鑫）及VALC（張鈊貽）出道僅半年，先後推出過3首歌曲以及不時亮相各大小活動，最近更齊為快餐連鎖店拍攝廣告，推動女團人氣來襲，劍指稍後各大樂壇頒奬禮奬項。談到成績，她們異口同聲認為已交足功課，但深感知名度及經驗還得再加把勁，又直言：「其實我哋想贏掌聲多過奬項！」

回顧過去半年，VIVA形容日子過得充實又滿足。不過說到收入，她們卻坦言尚要家人補貼，VALC更打開天窗說亮話：「以前做Dancer只要接到騷，收入都係穩定嘅，依家緊係唔接得啦，可以話咬緊老本，但值得嘅，我哋儲備中嘛，等緊更好嘅事發生。」她又指媽咪有資助自己上堂學唱歌跳舞。至於膝蓋有傷患的Carina由於物理治療費甚高，目前也需要家人金錢上幫忙，故直言希望早日能「回饋」家人。

在「師兄」張敬軒支持下，4女已展開同居生活，但原來Macy事前曾於Carina家作客，住了兩個月：「Carina媽咪會煲埋湯畀我飲，佢妹妹會同我講學校發生過嘅事，雖然一齊住點都會有啲尷尬，但我覺得自己係幸運嘅。」至於不少圈中人唱而優則演，VALC及Ada卻不想「未學行先學走」，覺得應該先在音樂造詣方面多作培養，Carina則自爆早前與Macy齊齊參加過試鏡，過程驚覺自己原來也喜歡演戲，故會繼續努力。