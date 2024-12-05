何超蓮婚變傳聞發酵　竇驍與神秘女子親密行為被斷正？

賭王三房千金何超蓮與內地男星竇驍於2019年4月公開認愛，拍拖4年後在印尼峇里島舉行世紀婚禮。惟婚後聚少離多，2人曾多次傳出婚變，就算早前竇驍陪何超蓮慶生，亦有網民在大坑茶記捕獲何超蓮與竇驍拍拖，但外界依然傳聞不斷。有網民在社交網上發布一條在咖啡廳巧遇竇驍與一名神秘女子有傾有笑的影片，讓婚變傳聞再次傳得沸沸揚揚。

有網民上載了一條在咖啡廳巧遇竇驍的影片，並留言：「松花湖滑雪偶遇竇驍，在皮爺咖啡廳休息喝咖啡的時候看見竇驍了，好像是參加北面的活動，站在我旁邊，沒認出來，我還和朋友說，這個滑雪服挺好看的，後來才認出來，本人比螢幕帥多了真巧，我剛好也穿的北面的滑雪服。」

影片中可以看到竇驍身穿黑色羽絨服及戴着墨鏡，與身旁穿着白色連帽羽絨外套及鮮黃色冷帽的女子一同坐在咖啡廳的角落，2人全程有講有笑，期間竇驍更一度笑到見牙不見眼，看來與對方聊得相當盡興投契。影片發布後，有不少網民留言指竇驍不懂得與異性保持距離，並認為該名神秘女士與竇驍的關係似乎有點不尋常，質疑竇驍是在「偷食」。不過就有網民替竇驍「澄清」：「旁邊是今天直播的主持人吧，在對流程！」再一次讓謠言不攻自破。