珍妮花安妮絲頓驚傳搭上已婚前總統奧巴馬

荷里活女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的戀情一向備受傳媒關注，而早前美國娛樂雜誌就驚爆珍妮花與前美國總統奧巴馬（Barack Obama）有不為人知的關係。

上周奧巴馬與妻子米歇爾（Michelle）慶祝結婚32周年，就被雜誌爆不倫戀來「贈興」。而珍妮花日前亮相名嘴Jimmy Kimmel主持的清談節目《Jimmy Kimmel Live!》，期間Jimmy竟然拎出該期雜誌向她展示，雜誌封面標題寫上「有關珍與Barack（奧巴馬）的真相」，而微題則寫道「米歇爾被背叛，安妮絲頓搶去她老公的注視」。

Jimmy拎住雜誌並說：「呢個係幾星期前出嘅一本雜誌。」珍妮花即表現驚訝並回答：「噢，shxt。」而Jimmy搶着說：「所以呢個就係珍同Barack嘅真相！」目瞪口呆的珍妮花說：「呢個就係啲公關人員打嚟問長問短嘅嘢，或者傳電郵說：『呢次又搞乜？有俗氣嘅小報會編造一個故仔。』」珍妮花表示已習慣所以不會因此而生氣。之後Jimmy再問她那傳聞是否屬實？珍妮花即回答：「唔係啦，呢個絕對唔係真。」珍妮花更笑指自己了解米歇爾多過她老公。