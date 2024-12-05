品牌精選　工展掃平貨

【營業資訊】今年第58屆工展會由12月14日至2025年1月6日，一連24天於維園舉行，全場超過900個戶外攤位分布在10個展區，今年特設「Chill飲Chill食」主題展區，設置富特色的酒吧和打卡點，供應各式美飲和佐酒小食，大會更每日免費派發20杯指定飲品，讓大家乾杯。現場還有連串購物優惠同多重獎賞，驚喜連連；仲有精彩節目包括工展小姐選舉、互遊戲攤位、粵劇表演、歌舞表演及管樂和其他音樂演奏等，保證令您樂而忘返！

三期購物優惠包括：「開鑼狂賞週」（12月14至21日）、「快樂購物度聖誕」（12月22日至29日）及「閉幕優惠大激賞」（12月30日至1月6日），想掃盡1蚊同1折筍貨，記得Mark實日子啦。

適逢今年係廠商會成立90周年大日子，當讓與眾同樂大送禮！大會推出「90周年限量福袋」、「90周年郵輪賞」、「90周年齊慶賀」、「90周年齊分享」、「入場禮」、「90周年拍拍賞」、「工展會App─幸運大激賞及終極鉅賞」、「投票贏巨獎」和「工展夜繽紛」驚喜9重獎賞活動。此外，場內亦舉辦消費獎賞活動，市民只要消費滿HK$300或以上，出示即日電子貨幣簽帳單據即可到抽獎站參加抽獎，消費愈高，抽獎次數愈多。

詳情：

日期：12月14至2025年1月6日

2024年12月14日至22日（上午11時至晚上9時）

12月23日至31日（上午11時至晚上10時）

2025年1月1日至5日（上午11時至晚上9時）

1月6日 （上午11時至晚上8時）

（展覽會將於晚上7時30分停止參觀人士進場；最後一天提早至晚上7時正）

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園

門票：HK$10

註：身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場