局勢動盪丨韓星活動復常　Rose《APT.》點擊破5億刷新紀錄

南韓前晚（3日）突然宣布戒嚴，之後又閃電式解除，但國內局勢持續緊張，首爾多處爆發示威活動，幸而演藝界的活動已陸續復常。

當紅韓團BLACK PINK成員Rose早前簽約美國知名唱片公司後，頭炮便是於明日（6日）推出首張個人大碟《rosie》，其新碟宣傳活動未受影響，今日至11日在首爾開設Pop-Up Store'rosie'谷碟。而她亮相Big Bang成員大成主持的網絡節目將於下午上架，並率先公開預告造勢。因昨晚電視台播映新聞特別報道，她早前錄影「國民MC」劉在石及諧星曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》谷碟，由昨晚延至下周三（11日）播放。

新碟公開前夕又傳來好消息，Rose率先於10月18日公開與同門美國天王Bruno Mars合作的新歌《APT.》，熱潮席捲全球，更獲封年度洗腦神曲。MV上架47天21小時後，截至今日（5日）已衝破5億點擊，刷新K-Pop歌手最快達此佳績的紀錄。至於隊友Jisoo今晨現身首爾仁川國際機場，出發前往泰國參加代言國際品牌活動。