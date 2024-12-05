名牌歐美家電　超筍價特賣場

【營業資訊】名牌家電開倉特賣場2024，CANDY , White-Westinghouse, Frigidaire, aavta 家電等低至3折劈價開倉，多款人氣電器產品劈價發售，開倉日期為 12月5日（星期四） 至12月8日（星期日）；時間由星期四至六上午十時至下午七時半，星期日至下午六時。特賣場今次同以往一樣，大量名牌冷氣機、雪櫃、洗衣機、抽油煙機、酒櫃、洗碗碟機、抽濕機、空氣清新機、嵌入式焗爐等家電劈價出售。

最筍優惠，抽油煙機減至HK$880起，抽濕機減至HK$980起，洗衣機減至HK$1380起，冷氣機、雪櫃減至HK$1880起，全新1.7L雙層保溫無線電熱水壺只售HK$80，數量有限，售完即止，欲購從速。

快啲通知親戚朋友，約埋一齊去

陳列室 ： 中環都爹利街11號 律敦治中心LG/F C室 （港鐵中環站G出口）【週日休息】

貨倉 : 葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉 （I） 16樓A座 （港鐵葵興站A出口）

網店 : www.westwing.com.hk

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