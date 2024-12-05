靈敢侶情：要怎掌握打蛋白，先要明白原理

本星期的《靈感煮意》，我跟大家做了一個小測試：將蛋白發打不夠、發打過度，發打到剛剛好後，去看蛋糕的膨脹度、濕潤度、氣孔大小和平均度、表面濕度、彈性。

很多人打蛋白都會打過頭。烘焙不是煎肉，肉煎不夠熟會食物中毒，但在烘焙中，雞蛋發打不夠、麵糰揉不夠，會比發打過頭、揉過頭的好。所以，如果不肯定，寧願停手，因為過頭必定失敗。

至於要怎掌握打蛋白，先要明白原理。糖，能鞏固蛋白的氣孔；氣孔來自發打蛋白時注入的空氣。所以，打蛋白的工具都是由幾條鋼線做成，在攪拌時注入空氣，形成氣孔，再由糖鞏固它。

因此，蛋白需要被發打至起氣泡，才應該加糖，糖才有氣孔去鞏固。而在加糖時，要分多次灑入，讓蛋白緩緩吸收同時在發打時溶解糖粒，讓糖助蛋白堅挺又有靭性，就如《靈感煮意》中的示範：搖時隨風擺但不會軟掉。

台灣將stiff peak譯成硬性發泡，但其實stiff peak狀態一點都不硬，反而是如洗臉泡般膨脹而固定不軟掉，代表蛋白已達到我們香港人叫的「企身」，這個時候的蛋白，是最有活力、最有能力進一步膨脹的時光，就如年輕人的皮膚般具光澤和有彈性。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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