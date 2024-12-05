孔劉回應爭議有感被政治利用　談結婚生育唔係必然

南韓總統尹錫悅於前晚（3日）無預警宣布戒嚴令，而近日忙於宣傳新劇《一箱情緣》的男星孔劉，卻在此敏感時刻被翻炒2005年接受雜誌訪問，曾誇讚象徵「軍事獨裁政權」的前南韓總統朴正熙帥氣，被網友質疑他支持「獨裁政權」而遭炎上，有人表示對他感失望甚至揚言抵制。

女星徐賢真昨日（4日）因突發的戒嚴令取消媒體訪問，拍檔孔劉今日（5日）如期為宣傳新劇《一箱情緣》受訪，正面回應爭議。他表示宣布戒嚴令當晚，跟大家一樣焦急地看新聞報道，戒嚴令解除前也輾轉難眠。他直言那是大約20年前一本時尚雜誌的訪問，當時20多歲的他，不知道娛樂圈是甚麼樣子，也沒有現在那樣深思熟慮和謹慎，是一次談論時尚的訪問，沒有任何意圖，卻有感當遇上敏感時刻便會被政治利用。

現年45歲的孔劉，劇中與徐賢真飾演夫妻，談及對結婚的想法，他認為婚姻是一種選擇，是選擇適合自己的問題，不認為結婚生孩子是必然。他年輕時也曾想過早點成家立室，成為一位年輕的父親，但都沒有實現，也許這是一個負面的說法，對他而言，不知道應該向孩子展示一個怎樣的世界。

另外，孔劉有份參演的話題劇《魷魚遊戲2》將於本月26日上架，今日公開個人角色的宣傳海報造勢。