瓊瑤最終死因獲確定　25億人民幣遺產何去何從

憑着《還珠格格》捧紅不少紅星的著名作家瓊瑤昨日（4日）被發現在淡水家中輕生，享壽86歲，令各界痛心不捨。早年以瓊瑤電影《窗外》出道、後來與瓊瑤成好友的林青霞，不捨恩師兼好友離世，徹夜難眠，今日（5日）清晨再度沉痛留言，除指自己「心好痛」外，還曝光了瓊瑤與她最後的對話內容。

她於社交平台留言，指自己昏沉沉的拿着手機，滑到了與瓊瑤最後傳訊的頁面，當日是「11月18日13:22」即僅僅16天前的事，對方回覆自己的最後兩個字是「不錯！」林青霞回看二人對話紀錄，發現有不少以前她拍瓊瑤電影的片段，瓊瑤讚嘆：「好多美麗的記憶！」林青霞則回覆：「最好的是留下了青春的印記」林青霞憶起與亡友曾一同回味過去的美好。

瓊瑤在家離世，昨天傍晚有關方面確定是「一氧化碳中毒窒息而亡」，初步排除了他殺嫌疑。瓊瑤生前作品無數，代表作有《還珠格格》、《煙雨蒙蒙》等，粗略估計，瓊瑤在內地出版的作品總收入應該達到人民幣800萬元（下同，約856萬港元）。除了版權收入之外，瓊瑤還有80多部作品被改編成影視劇，所有電視劇版權收益預估超過人民幣10億元（約10.71億港元）。此外，亦有指瓊瑤老公平鑫濤於2019年病逝後，瓊瑤分得價值6億元（約6.43億港元）房產，最後加上旗下的影業公司，估計瓊瑤的身家超過25億元（約26億港元）。

另外，多位曾出演過她作品的演員紛紛發文悼念，包括古巨基、林心如、趙薇、蘇有朋等，唯獨不見曾出演《還珠格格》系列飾演「爾康」的內地藝人周杰，有影評人對此發文指責他。而翻查周杰的社交網，截止目前最新一則貼文則停留在10月份。