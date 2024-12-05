「深」動玩雪　冬日浪漫打卡

香港雖然無雪落，但想感受漫天飄雪，近近哋北上深圳便可玩餐飽。鍾意滑雪的話可到龍崗區最大滑雪場一展身手，順道玩冰梯、坐雪橇打卡。另有商場最近打造成冰雪之境，入場恍如置身雪國，周末假日仲有人造飄雪。玩完雪再食埋火鍋煲仔飯暖身，齊齊過一個溫暖冬日。

區內最大 刺激快感

卡魯冰雪世界位於觀瀾湖生態運動公社內，跟觀瀾湖地鐵站只有169米距離，從地鐵A出口步行3分鐘就到。此處佔地約1.2萬平方米，屬深圳最大滑雪場，也是廣東省冰雪運動訓練基地，設有滑雪學校為不同水平的滑雪愛好者服務。場內溫度長期保持-3℃至-5℃，人工雪由模擬造雪技術製成，雪質接近天然粉雪，質感柔軟，點跌都唔痛。場內主要區域有兩個，一個是約5,400平方米的室內滑雪館，設有一條20米寬、100米長、坡度約7°的初級滑雪道，樓高23米無樑無柱，視野開揚讓新手也能感受在雪地馳騁的刺激快感。

另一區域是滑冰館，佔地約4,000平方米，設有符合NHL標準的1,560平方米冰面，配合450個座位、LED大屏幕和音響系統，可舉行冰球、速滑、花樣滑冰等訓練或比賽。此外，還設有娛雪區，有齊冰滑梯、滑雪圈、雪橇車等娛樂項目，適合一家大細共聚天倫，玩攰了可到親子暖房休息取暖。現場亦有不少仿歐洲場景，好似威尼斯聖馬可鐘樓、芬蘭獵人小屋、瑞士少女峰等模擬場景，讓大家恍如置身異國一樣。其套票有2小時、3小時或不限時等選擇，毋須押金便免費提供滑雪服、雪鞋及儲物櫃，其他滑雪裝備和雪板等可於現場租借，港人兩手空空北上都可玩餐飽。

冰川小鎮 童話氣氛

深圳跟香港同屬亞熱帶氣候，基本上全年無雪落，萬象前海商場最近卻將過萬呎的中庭變成冰雪之境。現場設有多個雪國裝飾，包括松樹、冰瀑、小木屋、聖誕樹、篝火帳篷及冰狀水滴等，遊人穿梭於冰川小鎮還會看到麋鹿、白兔等小動物，隨手也能拍出童話Feel靚相。至於展期由即日起至2025年2月16日，每逢周五至周日下午3時至晚上8時定點有人造飄雪時間，每場持續約15分鐘，把浪漫氣氛拉滿！現關注商場公眾號即可免費領取入場券，每場限100人進入，記得預留時間排隊入場呀！

日本場景 攝影歎啡

最近深圳不少影樓和咖啡廳都加入冬日場景，「Pink Me粉我‧咖啡及攝影基地」是其中之一，它位於龍崗區秀峰工業城內，乘地鐵10號綫至甘坑站C出口，步行30米即達。它跟其他影樓最大分別是新增日本北海道飄雪拍攝場景，甫推出即引起熱話，皆因它竟然把日本街景1:1搭建出來，內有日式小店、溫泉旅館、日文招牌、巨型海報等，連販賣機布置都似模似樣。而且場館每天下午5時後還會降下人造雪，隨時可以照「騙」身處日本。入場票包括探店及飲品，並可租借衣服及透明傘，招牌飲品包括柚愛又恨（柚子梳打）、莓有男朋友（藍莓奶昔）、芒芒人海（杧果特飲）等。

同場加映：吊爐火鍋 暖胃雞煲

踏入冬季，最啱同親朋好友圍爐取暖。位於龍華區的「森棲營地」主打吊爐火鍋，桌子以原石砌成，鐵鍋直接用杉木架吊着，滿有露營野炊感覺。湯底有重慶紅油、番茄、豬骨、秘制酸湯等，配料更是豐富，當中「吊爐拼盤」有嫩牛肉、牛筋丸、鮮毛肚、麻辣雞肉及多款菇菌，全方位滿足味蕾。

另一間暖胃必到「順德公‧廣東豬肚雞」，它長期位列《大眾點評》火鍋口味榜首位，招牌胡椒豬肚雞煲湯頭濃厚，土雞肉質鮮嫩可口，配上胡椒豬肚爽滑有咬口。記得食埋臘味煲仔飯，鍋巴焦脆飯香加上臘味油香，食完全身暖笠笠。