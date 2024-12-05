鄧麗欣透視裝若隱若現　預告閉關備戰個唱

藝人鄧麗欣（Stephy）與鄭丹瑞（阿旦）今日（5日）出席選秀節目《香港達人騷》開鏡儀式，兩人擔任比賽評審，講到評審準則，阿旦稱最重要是享受，他稱是該節目英國原版《Got Talent》的擁躉，自第一季已收看，看了17年：「對我嚟講做評審唔難，因為我已經好熟悉個比賽形式，就係同觀眾一齊開心睇騷。」Stephy亦表示認同：「我覺得當下最真實嘅反應最準確，我冇任何標準，總之睇吓到時嘅表演有冇感動到我或令我開心，不過我個人好心軟同眼淺，有啲表演唔好睇，我會唔忍心按交叉個掣。」阿旦笑言自己負責做心硬的一位。

兩人指大會保密功夫做到足，仍未有機會見到參賽者，對他們的表演大感期待。另外，Stephy將於明年3月舉行個唱，她透露門票今日公開發售，她見到網上只剩下200個座位左右，問到何時要開始閉關？她說：「呢個節目只係拍幾日，但我之後盡量唔會接太多工作，因為又聖誕又新年好多假期，畀我排練嘅時間唔多。」於至阿旦除了拍節目外，亦忙於為電影《得寵先生》四出謝票，他稱難忘又開心：「因為有啲場次係人同狗一齊入場睇，見到人狗共融，我謝咗十幾年票都未試過，真係好感動，其中有一場見到以前中學老師，一見到真係忍唔住喊。」