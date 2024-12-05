游學修短片遭下架感可惜　林寶玉祝福薛影儀同Babyface

藝人游學修今日（5日）出席選秀節目開鏡儀式，他負責擔任主持一職，他坦言今次是首任節目主持：「我自己都好驚喜，節目組話搵我係想我喺創作方面畀意見同帶動氣氛，我都想挑戰吓。（事前有咩準備功夫？）之前開咗幾次會，同上咗啲工作坊。（有冇見過參賽者？）冇，因為想畀我哋見到時有驚喜，所以我都好期待。」

另外，提到他之前有份參與拍攝的短片網上頻道的短片全下架，他稱沒有特別去了解，只知已有一段時間沒有更新，問到會否感可惜？他坦言：「咁一定可惜，但我都只係打工仔，以前以為網上嘅嘢會一直喺度，但原來真係話冇就冇。（你自己個頻道嘅短片有冇好好保存？）我一定唔會刪除下架，不過以我公司咁混亂嘅作風，未必每條片都有保存。」

同場，藝人林寶玉透露有看過參賽者的片段，令她嘆為觀止，很有國際水平，笑言自己也要投降：「我嘅才藝最多只係唱吓歌同跳吓舞，未有百般武藝。」身兼經理人的她自言可趁機為自己公司揀蜶。講到薛影儀（阿儀）與Babyface早前約會，身為阿儀前經理人的林寶玉直言：「我真係預言家，我前見到Babyface已經覺得一定會有人撮合佢哋兩個。（因為佢哋好襯？）佢哋嘅風格好似。（睇唔睇好佢哋？）睇好每一個關係，如果佢哋有發展機會會祝福佢。」