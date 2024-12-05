MCP新都城中心 x Teletubbies聖誕雪國尋「寶」之旅

《天線寶寶》（Teletubbies）是不少人的童年回憶，親身走進充滿天線寶寶的世界，更是每一個小朋友的兒時願望！今個聖誕，恒基地產旗下將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY ( 新都城中心2期及3期) 由即日起至明年1月1日，打造全港首個「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」，4大角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky紛紛換上全新可愛冬日造型登場，帶領大家暢遊超夢幻糖果色系冰雪樂園內的5大打卡位及3大遊玩專區，包括粉絲潮聖必拍的7.5米高巨型充氣Po，以及「Teletubbies Snow Playground」，當中包括：全港首個「Teletubbies Laa-Laa極地冰雪世界」享受玩雪的樂趣、「Dipsy 極速滑雪梯」及「Teletubbies 冰上門球」，和一眾趣致鬼馬角色走入冰雪樂園玩個痛快！每天整點更會上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，漫天雪花彷彿置身於雪國，共度溫馨滿溢的聖誕佳節！

商場特別與國際慈善機構「願望成真基金」（Make-A-Wish Hong Kong）及《天線寶寶》攜手合作，合辦「童夢城『寶』聖誕卡設計比賽」及天線寶寶慈善心意卡換領，籌得收益將全數撥捐機構用作支持發展，讓香港及澳門兩地患病中的孩童實現願望，一同感受節日的喜悅。其中早前已經圓滿結束的「童夢城『寶』聖誕卡設計比賽」收到全港近百間小學及幼稚園，超過3,200份參賽作品。所有得獎作品更於MCP新都城中心現場作公開展出。冠軍作品更被印製成實體聖誕卡套裝（1套3張），經由「願望成真基金」轉交予重病兒童及其家人。

召喚全港《天線寶寶》迷！拍盡5大打卡位 大玩3大遊玩專區

聖誕雪國尋「寶」之旅正式起程！4位人見人愛的主角Po、Laa-Laa、Dipsy及Tinky Winky已於5個夢幻打卡裝置恭迎大家，體驗不同雪國玩樂遊戲區！

打卡位1：7.5米巨型充氣Po

全場最為矚目的莫過於依靠在星空中的7.5米巨型充氣Po，淘氣頑皮的Po以一身聖誕裝扮，陪伴大家暢玩遊戲區，大家記得做好熱身準備！

打卡位2：Dipsy 極速滑雪梯

喜歡刺激感的Teletubbies迷，定必不能錯過這個親子「Dipsy極速滑雪梯」！Dipsy率先換上雪地冬裝化身小教練，親自教授雪橇操作方法，一齊享受極級刺激，保證你樂而忘返！

打卡位3：Laa-Laa極地冰雪世界

歡迎大家蒞臨全港首個Teletubbies冰雪世界！不用遠赴外地，也能體驗白色聖誕！小朋友可在「Teletubbies 冰雪世界」內盡情扔雪球、砌城堡，享受玩雪的樂趣。

打卡位4：4.5米高閃爍聖誕許願樹

Laa-Laa、Tinky Winky、Po特別以彩色Teletubbies造型掛飾布置4.5米高閃爍聖誕許願樹，齊聚於此等待大家開啟驚喜禮物盒，不妨許下聖誕願望，願望或會成真！

打卡位5：MCP‧Make-A-Wish童夢郵局

聖誕節是傳遞溫暖的節日！走入「MCP‧Make-A-Wish童夢郵局」創作獨一無二的Teletubbies心意卡，將最真摯純粹的祝福傳開。郵局內設有4個獨家天線寶寶印章，H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日單一消費滿$300，即可換領「天線寶寶慈善心意卡」乙套 (一套五款)，於指定心意卡逐一蓋上4款印章，即可解鎖隱藏版心意卡。寫上節日祝福語後，更可將心意卡留為紀念或投進「MCP x Teletubbies愛心郵筒」，向「願望成真基金」病童傳遞心意。每換出一套心意卡，MCP新都城中心將向「願望成真基金」捐出$50。

「夢幻寶寶飄雪匯演」 締造甜蜜浪漫時刻

冰雪樂園內每天整點將上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，樂園瞬間舖上一片銀白，伴隨家喻戶曉的天線寶寶主題曲及燈光幻影，漫天雪花瞬間令人彷彿置身於童話世界，極盡視聽享受！

消費換領兩款萌爆精品、3大遊戲體驗及商戶優惠

除了視覺和聽覺盛宴，商場更預備一系列天線寶寶限定精品、遊戲及場內商戶優惠，同你歡度快樂聖誕！兩款Teletubbies可愛出行小物及飾物，包括四色天線寶寶頭箍以及Po立體環保袋，正等待大家一擁回家，延續滿滿節日回憶。

即日起，H‧COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$800，即可換領指定款式天線寶寶頭箍乙件，每兩星期推出一款；於場內以電子貨幣單一消費滿HK$600，即可獲電子印花1枚。集齊4枚電子印花，即可換領Po立體環保袋乙件。此外，H‧COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿指定金額，更可換領Teletubbies 極速滑雪梯、Teletubbies 冰雪世界及Teletubbies 冰上門球遊戲券。所有禮品數量有限，先到先得，送完即止。

聖誕節是個普天同興的日子，MCP新都城中心的商戶亦推出「四色聖誕餐飲禮遇」及「0 H Coins兌換商戶優惠」，與大家分享快樂！為配合以粉紅色、粉黃色、粉綠色及粉紫色作為是次聖誕主題推廣活動之設計主調，H‧COINS會員只需於推廣期內於場內指定商店作任何惠顧，憑H‧COINS電子會員卡，即可以優惠價享用指定「四色聖誕餐飲禮遇 」乙次。另外，H‧COINS會員亦可於H‧COINS 手機應用程式內以0 H Coins換領商戶優惠，讓大家盡情享受濃厚的節日氣氛！

MCP x Teletubbies聖誕雪國之旅

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場