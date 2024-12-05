本日日本：激新《星之卡比》番茄醬　味道竟然係……

提起番茄醬，立即聯想到的品牌必定是亨氏（Heinz），這個擁有逾150年歷史的品牌，最近與人氣電玩遊戲《星之卡比》合作，推出5款不同口味和9款限定設計包裝的番茄醬，令人耳目一新！今次合作的契機來自《星之卡比》遊戲中的經典道具「最大番茄」，這個道具在遊戲裏能讓角色的體力回滿，是粉絲心目中的經典。今次推出的番茄醬便攜裝設計輕巧，源自Heinz 2022年推出的款式，除了保留經典的濃郁番茄風味外，還具備了方便擠壓和易於清理的優點。限定版包裝將卡比的可愛形象融入其中，包括卡比與蛋包飯、番茄的互動畫面，十分可愛。款式包括有番茄醬便攜裝400g及250g、巴薩米克醋番茄醬便攜裝120g及香辣是拉差番茄醬便攜裝120g，限量版產品即日起於日本全國超市發售。為了慶祝今次聯名，Heinz將於12月開始舉行贈品活動。只要在Heinz官方X的貼文下回覆，就有機會參加抽獎，共有1,500名幸運兒可以獲得限量版「毛毛刺繡小袋」。小袋採用了番茄醬顏色的絨毛材質，並且縫製了Heinz經典的圓形標誌，還有可愛的卡比刺繡徽章，無論是用來收納小物或作為收藏，都非常搶眼！