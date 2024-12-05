前亞姐陳秀茹遇工傷意外　頸椎移位開刀做手術

曾有「翻版鍾楚紅」之稱的前亞姐陳秀茹（Suki），自與外籍前夫結婚後，2007年定居美國。年前，她不幸先後患上乳癌和皮膚癌，需要切除胸部癌細胞組織並裝上義乳，憑着堅強意志成功戰勝癌魔。

不過，命途坎坷的陳秀茹早前遇上嚴重工傷意外，致頸椎移位要開刀做手術，更出現頭暈、嘔吐、哮喘等後遺症，情況令人擔心。日前，她在社交平台先後上載兩段在醫院的片段，寫著：「I can't give up because......」，見她戴上頸箍，步履不穩，需要由醫護人員扶着腰和手，一步一步前行；另一段片中，見到她頸上有一道長約4吋的疤痕，情況令人憂心。

身在美國的陳秀茹透露，移居美國後轉行做廚師，考獲不同烹飪證書，曾替不少名人做私廚，直至去年中為一間在美國、日本多個省市有分公司的護老中心做廚師。誰知，開工一個月，於2023年6月14日在冷凍房取食材期間發生意外，被一個七磅的批和一個五磅的蛋糕由高處擲下直擊頭部，她說：「當時我都聽到自己條頸『啪』一聲，咁我同事即刻衝入嚟扶我出去，以為冇事，但企咗約10分鐘就成個人暈低咗，醒返後我上司問我使唔使去醫院，我話梗係要啦，即刻送咗入急症室。

陳秀茹透露公司在她發生意外後，仍要她不停工作長達9小時，多次投訴都沒有用。至於為何不辭職，她表示原則上自己沒有做錯事，與公司40多位員工和67個長者相處很好，只是management有問題。已停工18個月，陳秀茹試過打三次針直入頸椎，但成效不大，最後決定冒險在前頸位置開刀，在C4至C8椎間加鑲鐵片，手術費花近百萬港元，她表示手術有機會令神經線好返，但沒有保證，但會減輕頸椎同膊頭痛楚，之前連企20分鐘都會不舒服、嘔同痛，所先決定這個手術，有90%令條頸冇咁痛。