朱晨麗孖關禮傑跳雙人舞　各出奇謀大展身手

藝人朱晨麗（朱朱）、關禮傑、港姐季軍楊梓瑤等今晚為《歡樂滿東華2024》綵排跳舞環節，關禮傑與朱朱合跳慢舞，期間又抱起朱朱轉圈，本身有跳舞底的朱朱踢腿兼拗腰，表現輕而易舉。今次是二人首次合作，朱朱大讚前輩好友善，舞步一點就明，好快上手，笑言是對方帶着她跳：「我上海啲同學視傑哥（關禮傑）為偶像，今次同佢合作好開心，會Send相畀同學威吓！」

而關禮傑則大讚朱朱跳舞經驗很豐富，直言高手如雲，雖然去年有跟女兒跳，但他自爆由台慶後便加緊練習，在屋企對着狗練舞，笑指跳舞時還被狗吠。今次演出又要跳又要演，二人化身王子和灰姑娘，表演長達8分鐘，為此朱朱生日也不敢食蛋糕，人緣好的朱朱，朋友約生日飯排滿一個月，因她要延遲到7號才應約，被朋友投訴：「為咗上舞台冇辦法，（男友慶祝都延遲？）男友？係朋友多啫！」

至於入圍視后，朱朱自覺榮幸，是公司給予機會，希望大家多支持港劇。問可有信心入十強？她表示抱平常心，覺得獎項是天時地利人和，有時角色受落也未必攞獎，但市民叫出自己角色名字會更開心，笑言希望有更多廣告賺多點。