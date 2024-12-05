吳浩康開公司升呢做老闆　張致恒有需要可以聯絡

「職安真漢子」吳浩康（Deep）轉行做地盤後工作不斷，除了地盤工作外亦重踏舞台開音樂會，前程錦繡。昨日（4日）他透過社峧平台表示升呢做老闆，並留言：「#收工啦 #拆架 #自己公司第一單Job #專美金屬棚架工程 #各位兄弟辛苦曬。」他亦表示與好拍檔「搭架界林峰（峯）」一齊坐車開工、收工，見Deep笑容滿臉心情勁靚。

Deep透露與朋友合資開了公司，主要安拆金屬棚架：「其實我未離開英皇前已經有做地盤，咁啱有個小朋友嘅家長問我做唔做啲搬搬抬抬嘅嘢，慢慢做見我唔驚，就上多兩層樓，咁就做咗搭棚。」吳浩康表示在地盤工作已超過兩年，自己在搭棚和做紮鐵已成為專業領域，於是與友人合資開設公司，主要接金屬棚架工作，表示：「中間係多咗演出機會，但冇諗過離呢個行業（搭棚），希望嚟緊都可以接觸到啲舞台嘅job。」他謙稱只是「小老闆」，問到會否親力親為落場？他表示環境許可會畀同事去做先，但有些工作可能不太夠錢，有工作做自己都會做，落唔落手冇所謂很少事，因為自己都是係工人出身。

至於好友張致恒曾發文表示要「搵工」，吳浩康透露對方近況：「佢有嘢做緊呀」亦大方表示：「如果佢有需要搵我，都可以學吓試下，但高空工作唔易架！我哋平時好少請白紙（新人）。」