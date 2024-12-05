梁朝偉獲演藝學院頒發榮譽博士　洪金寶獲舉家到場祝賀

影帝梁朝偉、洪金寶、許鞍華、阮兆輝在灣仔出席《香港演藝學院榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮2024》齊齊獲頒發榮譽博士。梁朝偉繼上月獲科大頒發榮譽博士後，今日再獲演藝學院頒發榮譽博士，講到感受？他說：「好似畢業咁，好開心。（會唔會再有獎攞？）唔知仲有冇。（點慶祝？）食飯。（今年係攞獎年？）又唔算，之前電影都試過。」他又指沒有點算過屋企有多少個獎項。

梁朝偉被問到可會教學分享經驗？他說：「其實有人邀請我，但係我淨係識得演戲，唔識得教書，所以暫時唔會做住，分享經驗就可以。（會唔會讀書？）其實拍戲就等於讀書，因為每個色都要好多準備，要睇好多書。（想再攞博士？）已經好滿足，下一個目標係想做監製，自己演出埋，希望出年冬天可以成事，但係依家劇本第一稿都仲未寫好，邊個做導演就先賣關子。（係咪是枝裕和嗰一套？）唔係，嗰套係上年嘅，係一套藝術片，但係劇本到依家都未寫好。我嗰套係動作劇情片，講父女題材。（會搵咩演員？）因為未定到喺日本定韓國拍，會定咗地點先搵演員，想拍一套亞洲嘅電影。」

講到同日獲獎的洪金寶心願想再做導演，兩人豈不是不謀而合，梁朝偉笑說：「我驚請唔起大哥，如果係嘅話打就搵佢，打就好唔好預我。」講到電影《破·地獄》票房破億，他指也有欣賞，大讚電影很好看，也很開心香港電影多人關注，成績比西片更好，希望可以持續落去。

洪金寶對於獲得榮譽博士，直言覺得沒有可能，也沒想過人生中可以攞成為博士講。將生日的他可會覺得是最好的生日禮物？他說：「冇諗過，我淨係諗可以食乜，屋企人唔畀我食蛋糕，就算買蛋糕都係買啲啱我食嘅，嗰啲唔好食。」

洪金寶除了太太高麗虹陪伴，仔女包括兒子洪天明、新袍周家蔚與兩個孫仔也到場支持，他說：「係老婆婆畀我嘅驚喜，事前唔知佢哋返晒嚟。（成為孫仔榜樣？）遲啲話畀佢哋知，爺爺有幾威，希望佢哋畀心機讀書。」心願再做導演望能獲得「最佳導演」的他指暫時未有邀請，若成功人生就圓滿。