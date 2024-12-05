曾傲棐音樂節成功追星　應援日本女團「櫻坂46」

英皇歌手曾傲棐（Arvin）早前推出新歌《頭號粉絲》，歌曲以粉絲對偶像的愛比喻愛情，冠上粉絲之名繼續偷偷愛對方，就算對方在自己心底沒有名字、沒有位置，也無阻付出，是自己沉下去的理由。而現實生活中，原來Arvin亦是日本女團「櫻坂46」的頭號粉絲，早前他更於Clockenflap音樂節追星成功，又一成就解鎖。

音樂節當日，Arvin跟朋友一早到場，趁偶像出場前更把握時間於場內大掃偶像周邊，「櫻坂46」一出場，Arvin立即拿出應援扇興奮大叫，隨後又跟旁邊的粉繼隨着歌曲齊齊大叫應援口號，十分投入。

Arvin表示關注「櫻坂46」已有一段時間，只是個小粉絲，說到「頭號」粉絲，是在今次表演後才真正入坑：「我諗鍾意睇表演嘅人都會好明白好多時親身感受到一個團體或者一個表演者嘅魅力，嗰種不能自拔嘅感覺係無可比擬。望住佢哋有一種佢哋喺台上面發緊光嘅感覺。」他又自爆原來這次是第一次看她們的騷：「有機會嘅話可能佢哋日後嚟香港開專場都一定會去！」

問到作為一名「頭號粉絲」需要甚麼條件？Arvin明言十分簡單，只有一個：「就係愛偶像嘅心。每個人能力性格唔同，為偶像做到嘅嘢唔同，但我覺得係完全唔緊要嘅，最緊要盡自己能力，用自己嘅方法支持偶像，默默咁樣喺佢背後支持佢咁就夠晒啦。」而為過偶像做過一件最瘋狂的事，Arvin坦言因為自己比較內歛，所以說不上瘋狂：「真係將自己偶像出過嘅所有歌都聽晒，前奏響一秒就會知道係咩歌。」