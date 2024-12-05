敏感純情妹　淫聲夠響亮

日本AV界不斷有靚女入行，淨係靠個樣或副偈嚟食胡，床上技巧欠奉，演出又唔夠投入，實在好易被淘汰！今日進行對決嘅兩位女優宇野美玲同石原希望，年齡相若，氣質相近，Cup數一樣，最緊要係床上反應勁敏感，究竟邊一位可以力壓對手勝出呢場比併呢？

G奶鄰家女

有留意日本寫真界嘅朋友，相信唔會對四眼妹東雲海感到陌生，事關佢嘅扮相層出不窮，身材又夠晒火辣，所以人氣一直高企，而今日出場嘅宇野美玲都曾經以藝名「東雲美玲」出道，叨光意圖相當明顯！查實現年23歲嘅美玲，有一張偶像面孔，氣質清純，成個鄰家女孩咁款，令人不期然諗起某健康飲品廣告嘅女主角，加埋心口有對G奶，一度成為AV大廠S1嘅流量保證。

除咗外表吸引，美玲嘅演出亦有獨到之處，特別係敏感度極高，喺床上接受男優調情嗰陣，表現得相當受落，當對手加多兩錢肉緊，更加面泛潮紅兼全身扭動，最後仲會瘋狂呻吟，聲線誘人到極！

宇野美玲

年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：33G-22-33

神舌甜姐兒

唔少男士對長髮美女情有獨鍾，所以大部分AV女優都留有一頭長長嘅秀髮，但查實觀感上予人活潑爽朗嘅短髮妹，一樣有市場，除咗SOD一姐紗倉真菜之外，今年24歲嘅石原希望都係表表者！

喺2020年投身AV女優行列嘅希望，五官標致，氣質清新，成日都笑口噬噬，唔止令好多AV迷留下良好印象，仲一度成為AV界嘅搶手貨，獲5間片廠提出合作邀請，氣勢強勁！希望之所以得到各家AV廠支持，除咗同一副白滑戰鬥格身材有關，亦因為佢嘅演出搶韁得嚟又唔會話過晒火，口舌功夫又相當耍家，床上反應激烈得嚟唔造作，明顯係發自內心，高潮喪叫嘅畫面更加係震動人心！

石原希望

年齡：24歲

身高：5呎2吋

三圍：34G-24-34

第1回合

鬥清新

宇野美玲勝！雖然石原希望喺外形上有少少辣妹Feel，但雙眼水汪汪，喺唔少男士眼中，依然係純情妹一名；相對而言，年輕一歲嘅宇野美玲，打扮較為樸素，能夠帶畀大家一種初戀情人嘅感覺，論清新度確係稍勝一籌。

第2回合

鬥身材

皮白肉嫩嘅宇野美玲，胴體纖巧，但心口有一對天然G奶，相當吸睛！之不過，比起石原希望嗰副前凸後趷嘅身材，略為失色，加埋後者嘅肉地結實帶有健美感，吸引力始終高一班！

第3回合

鬥反應

石原希望喺床上面對男優猛攻，往往爽到痙攣咁款，敏感度極高，甚至搞到要豪情喪叫。至於宇野美玲嘅體質一樣咁敏感，肉搏過程總係面紅紅，不斷呻吟，同希望嘅激烈反應不相伯仲。

難分勝負

宇野美玲同石原希望喺好多男人心目中都係純情妹，喺妖艷美女眾多嘅AV界嚟講，算係兩股清泉，床上敏感度又極高，喺男優嘅強烈攻勢下，往往異常肉緊嘅反應，令人賞心悅目，要喺兩者之間分勝負，確係有啲難度，打和最合理！