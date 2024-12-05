伍富橋豪言太太捐五位數支持　透露已有造人計劃

藝人伍富橋、許家傑、孫漢霖和黃星綽今晚為《歡樂滿東華2024》排練籃球項目，伍富橋除了表演籃球外，亦會跳舞及唱歌，直言好開心能參與三項項目，玩之餘能夠籌款十分開心，問他的富太太會否鼎力支持捐款？他豪言太太起碼會捐五位數善款，不過也要看她的心情：「太太成日話我唔跳舞佢睇，其實因為冇機會，佢又唔肯同我跳，所以我估佢可能會捐錢支持我跳舞。」提到近日在新居跟外母打乒乓波，伍富橋笑言外母一向待他不薄，他亦視外母如親生媽媽般看待，問新居是否為將來生B作準備？他透露與太太有計劃造人，現時家庭成員已很多，一屋共有5隻貓和兩隻狗。

而許家傑一見伍富橋即上前攬攬，笑言是「男球」組合，許家傑透露會參與擅長的籃球和跳舞項目，表示與伍富橋同期加入無綫，一直好想跟對方Battle拉丁，今次可以一次過Battle籃球和拉丁，相當開心。提到另一環節他要與港姐季軍楊梓瑤做拍檔，他表示第一次見梓瑤真人好震撼，未試過跟身高1米78高女仔跳舞，擔心對方穿高踭鞋後，會有高度壓力，笑言最佳拍檔「大小姐」林淑敏個子亦高大，故不會感吃力。他讚楊梓瑤對演藝工作充滿熱情，一邊在北京讀書，一邊發展香港演藝，非常難得。

另外，關嘉敏（Carman）和林正峰會表演跳繩項目，拍照時Carman貪玩用繩將林正峰綁實，她表示跳繩看似容易，但要一邊跳繩一邊演戲，又會加入一些「爆招」，非常困難，節奏錯配，經常會被Kick跌，故綵排時也要佩戴護膝。林正峰直言跳繩並非他強項，希望以力度取勝，練習時手腕受力，跳到手肌肉酸疼，但覺得為籌款出一份力，付出努力和汗水，十分值得。Carman又指林正峰練跳繩愈練愈大隻，可以「震波」，他直言是自己的最大得益，問Carman有否得益？她笑說:「我冇得震呀！」雖然練習跳繩很有挫敗感，但好開心可以挑戰。