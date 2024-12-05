吳雨霏復出進度曝光　鬆口有機會重組Cookies

藝人吳雨霏（Kary）、魏浚笙（Jeffrey）、雲浩影、沈月、譚旻萱等晚上尖沙咀出席聖誕亮燈活動，身為三個小孩的媽媽吳雨霏鮮有出席公開活動，笑言已經一年未有出席活動，雖然忙湊仔但也有寫歌，但因親力親為照顧仔女，加上自由身，沒有公司督促，寫歌進度相當慢。但由於好友鄧麗欣將開演唱會，令到不少人問她何時開騷﹖她說：「開演唱會唔難嘅，但係想儲多啲歌計劃好先，希望下年有新歌啦。」

問到鄧麗欣可有邀請她擔任演唱會嘉賓，Kary笑說：「唔知呢，都睇下佢係請1個定係請到Cookies 9個，係嘅話都好爆，但係9個又真係難啲。」照顧三個小朋友一點也不容易，Kary自嘲樣子很殘，因湊仔經常睡得不好，但也辛苦得開心。講到細女Noa有先天性心臟問題，她指囡囡經過手術和藥物治療，加上逐漸成長，已經康復。

魏浚笙頻頻出席活搵真銀，被問到是否搵好多﹖他笑說：「都係第一個節日活動，其實市道好淡，自己亦努力唱歌、拍戲，係有進步嘅一年，最緊要知足，目標係追唔晒，活在當下。他透露明年將要到外地為電影拍攝，戲中有不少動作戲，對身型求亦高，現在每日五六點後就不吃東西，人魚線乍現，瘦到爆筋，照鏡也感到好滿意，自信增加。

他與好友洪嘉豪合唱的新歌《我感覺到》MV剛推出，形容合唱是「男人的浪漫」，笑言已愛上對方，他說：「其實今次係我撩佢合作，因為難得我哋都有演唱會，佢就話有首歌好鍾意，好適合一齊唱。」問到是否趕年尾出歌增加頒獎禮聲勢，他指並不特別追求奬項，否則也不會選擇在年底才出歌。