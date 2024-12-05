周杰倫大巨蛋開唱全場High爆：回家的感覺真棒

台灣天王周杰倫暌違7年返回台北開演唱會，今晚（5日）起在台北大巨蛋展開一連4場的「嘉年華世界巡迴演唱會」，身為第一位於大巨蛋開騷的藝人，第一天就吸引近4萬歌迷到場支持，未開騷時場外已感受到熱鬧的氣氛，場內有5個超大銀幕，歌迷進場時，大熒幕播着周杰倫的MV，令歌迷更是及不及待見他的真身。期間舞台邊傳來蹦一聲，之後眾多色彩繽紛的綵帶從天而降，歌迷都嚇了一跳，並掀起網友熱烈討論，有不少人開玩笑謂：「害我抖了一下，還沒開始就在放綵帶」、「我都還沒聽到七里香」。

今晚周杰倫的太大昆凌及媽媽都有現身撐場，未開場之前，周杰倫更於社交平台分享與母親的「母子裝」合照，相當有愛。周杰倫出場時以一曲《黃金甲》揭開序幕，全場尖叫氣氛甚佳，他問候台北的歌迷，之後又問有沒有中南部來的，見許多歌迷舉手，他接着問：「老歌迷在哪裏？這麼久沒有回來唱歌，來一首老歌，我記得西門町簽唱會的時候，最喜歡合唱這首歌曲《安靜》。」跟着全場歌迷跟隨着他大合唱。而他唱到歌曲《青花瓷》時，更跟台下歌迷喊話：「你們好嗎？回家唱歌的感覺真的很棒啊！」

除了一眾粉絲，不少台灣藝人都有到場支持，包括A-Lin、戴愛玲、林宥嘉夫婦、余文樂、告五人、楊祐寧、婁峻碩、陳建州等等，而後台更成為一片花海，送花藍的包括歌神張學友、張惠妹、五月天、林俊傑、陶喆等，人緣甚佳。