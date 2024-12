再見亦是炮友　一次唔足夠

男女甩拖唔一定冇朋友做,若然喺性方面太啱Key,轉做炮友一樣得,好似今次介紹嘅四仔,就話畀大家知呢種關係有幾爽!

翻嗒舊愛

兩性專家話,男女拖友喺曳曳過後,千祈咪要求對方用自己嘅床上表現同前度作比較,丟架事小,後果仲可以好大鑊!想知原因,睇咗Pure Taboo製作嘅《It's Time To Thank Me》,你就會恍然大悟。影片以偷情為主題,由Anna Claire Clouds同Holly Day合演,故事講述兩大脫星因現任男友嘅床上表現太不濟,開始懷念雄風赳赳嘅前度。某日,高潮感覺再次落空嘅佢哋,按捺不住,相約前度嚟屋企聚舊,終於重拾性愛嘅樂趣。

難以抉擇

甩拖之後,仍然記掛住前度係人之常情,但由Sweet Sinner製作嘅四仔《Catfished #5》,女主角之所以對前度念念不忘,原來另有內情!影片由Mike Quasar執導,搵嚟新進脫星Queenie Sateen孭飛,佢喺片中同前度分手之後,嗒過唔少新仔,但始終唔及前度同前前度男友咁正,只因一個床技精,一個持久力勁。某日阿妹因為慾火高漲,先後約咗兩位前度去酒店玩,風流過後,劇情出現突破性發展。想知結局係點,就等大家自行睇片喇。

兩雄相遇

兩男一女嘅組合唔一定得個「嬲」字,可能係火辣三人行嘅開始!講緊嘅係四仔《Taking Two For The Team》嘅劇情。影片由Devil's Film炮製,並搵嚟Hazel Moore、Gizelle Blanco、Lauren Phillips等巨乳脫星演出。故事講述單身已久嘅佢哋,經常約前度曳曳,某日,正當佢哋同前度肉搏之際,門鐘突然響起,原來係前前度男友嚟咗,兩雄相遇會否爆發拳頭戰?當然唔會啦,大家嘅目的都係想曳曳,何不化干戈為肉搏,於是一場3P大戰隨即展開!劇情離唔離地就見仁見智,但床上嘅戰情實在太激烈、太精彩。

碟評

前度男友嘅床技係咪特別勁?今次介紹嘅3套四仔都係咁講,惟有信住先,其中又以《It's Time To Thank Me》嘅翻嗒前度劇情最為吸引。至於《Catfished #5》同《Taking Two For The Team》嘅劇情有啲雷同,但由唔同脫星演出,可謂各有味道。