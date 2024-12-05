《魔海奇緣2》作曲女組合破迪士尼最年輕紀錄

以南太平洋玻利尼西亞文化為背景的迪士尼電腦動畫《魔海奇緣》（Moana）於2016年推出，叫好叫座，為半神茂宜配音的狄維莊遜（Dwayne Johnson）更獲邀參演真人版電影，現正拍攝中，而續集動畫《魔海奇緣2》（Moana 2）亦即將上映。故事講述Auliʻi Cravalho配音的女主角慕安娜，在解救島嶼危機後3年，受到祖先感召再次揚帆出發歷險，與茂宜重聚，合作去打破一個遠古詛咒。

歌曲向來是迪士尼電影重要元素，今次除了玻利尼西亞作曲家Opetaia Foaʻi與荷里活配樂師Mark Mancina回歸，歌曲主要由女歌手拍檔Abigail Barlow與Emily Bear負責創作，取代上集的Lin-Manuel Miranda。Abigail與Emily成為迪士尼電影史上最年輕也是首次全女班的作曲，她們曾為Netflix英國古代劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）編寫本身不存在的音樂劇大碟，引起迪士尼高層注意。Lin-Manuel為提攜後輩，向她們提供一堆參考書，教她們如何為音樂劇寫詞，而她們作曲時亦參考了上集的配樂的玻利尼西亞元素。