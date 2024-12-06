【是日通勝】

農曆十一月初六

甲辰年 丙子月 甲辰日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：交易、嫁娶、移徙

忌：動土、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：10、28、17

幸運顏色：金色、銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

金牛座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

雙子座：財運不俗，投資容易獲利，但要見好即收。

巨蟹座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

獅子座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

處女座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

天秤座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

天蠍座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

人馬座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

山羊座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

水瓶座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

雙魚座：事業受太多因素影響，要保持細心及耐性。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）狗 壓力大

鼠：被迫應酬自己討厭的人，內心很不爽。

牛：不宜出入夜場，還是早點回家休息吧！

虎：做事踏實，獲貴人支持，自信心大增。

兔：理財策略懂變通，獲利機會高唱入雲。

龍：投資宜量力而為，太進取易得不償失。

蛇：運勢佳，家人的理財建議可帶來啟發。

馬：有機會跟久違的朋友重遇，喜出望外。

羊：一人少一句，跟伴侶針鋒相對冇好處！

猴：工作運上升，執行力強，表現受肯定。

雞：做事按部就班，大小問題能一一解決。

狗：是日沖煞，健康運平平，精神壓力大。

豬：給伴侶多一點關懷，感情生活更甜蜜。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：馬

生肖屬馬的朋友於蛇年，是為進躍之生肖。因為蛇年之後就是馬年，屬馬的朋友有欲欲跳躍的心態，不論對事業、愛情、學習與健康，都是想進一步跳躍上去，這就是屬馬的朋友在蛇年的計劃。

晦氣凶星容易破財，晦氣是退晦不光明之氣，令人懶散不進取，暗濕易病的氣場。幸好有太陽吉星，可以解除晦氣，太陽當午高掛天空，照耀陰暗不明，暗濕退晦而細菌孳生之地，太陽到位，晦暗之氣自然消散。

文昌吉星，開啟學習智慧，自然有利學生哥讀書。從事文書工作，或涉及簽約的工作，都有文昌吉星關照，亦有利在文化發展上，馬朋友可望更上一層樓。

天廚吉星，家中有屬馬的家人煮飯，今年的廚藝進步神速，或有意學習廚藝，假期帶給家人或朋友一個驚喜，今年有跳躍的進步，有利家庭和諧與人際交流。

沐浴咸池桃花，不可理解為凶星，理當以吉星論之，這是時代的發展生態。不論是沐浴桃花或咸池桃花，都有利少男少女結交異性，脫單好年份。至於已婚屬馬朋友，桃花也就是利好人緣，工作上的人事交際，容易得到客戶的欣賞。