鍾柔美孖李施嬅合唱　與天后平起平坐

「樂壇小天后」炎明熹(Gigi)前年憑着內地音樂節目《聲生不息》於內地走紅，事業推上巔峰，雖然Gigi即將「解凍」，出席其擔演的無綫音樂特輯播映記者會，但合約問題仍未正式解決，之後能否正式「復活」還是未知之數。而此時「攝位」而上的另一位聲夢小花鍾柔美可謂愈戰愈勇，Yumi日前更跟隨Gigi的步伐，成功踏上《聲生不息》舞台，更與樂壇天后容祖兒、衛蘭、薛凱琪等並排而坐，即時「升呢」，地位超然。

據知今次擔任飛行嘉賓的她，更與跟藝人李施嬅、麥嘉欣及鍾楚曦齊齊合唱王菲的歌曲《灣》及張國榮的《共同渡過》。Yumi昨日接受東網訪問時表示：「今次係我第一次上內地綜藝節目，好興奮同時都好緊張，對我嚟講可以喺呢個舞台見到咁多歌手一齊係好榮幸!同埋今次感受到成個節目組製作都好用心、好專業，令我更加享受。」

至於李施嬅早前忙於舞台劇後，即將要為內地新劇進行宣傳工作，而今次有份踏上《聲生不息》舞台，令不少粉絲相當期待。施嬅接受東網獨家訪問時謂：「梗係開心啦！真係冇諗過自己會有份上一個咁有質素嘅節目，過程係好開心嘅，嚟緊《燦爛的風和海》12月中就出街，我都要喺內地宣傳，我都好期待，呢套劇個角色好有趣。」