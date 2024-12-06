姚子羚馬國宣傳順道拉票：視后會投番畀自己

無綫藝人姚子羚、羅子溢齊齊到吉隆坡及怡保為無綫劇本宣傳，二人於台慶頒獎禮都有份入圍視帝、視后提名，故順便在當地拉票。於商場活動中，現場氣氛相當好，他們亦有唱歌表演，子羚指疫情過後都有4、5年未去過馬來西亞，大讚當地粉絲熱情。

子羚表示此行行程甚趕，幸而都有時間周圍食好西：「最尾嗰日，我係咁話好想食榴槤，好在都有時間坐喺個檔口度慢慢品嘗。去到怡保，我又飲咗杯白咖啡，跟住又去市中心試吓當地菜式，好似老鼠粉、炒貴刁同埋黃金蝦，真係好滿足。」

說到今年台慶她分別憑着劇集《狀王之王》及《反黑英雄》角逐視后獎項，子羚坦言：「視后提名好多好犀利嘅人。（睇好邊個？）其實個個都好好，但都要畀信心自己，我好喜歡《反黑》林雪兒呢個角色。今年女主角有好多我鍾意嘅演員，好似楊茜堯、我好姊妹胡定欣，仲有陳自瑤，佢入行20年第一次入圍女主角，薇薇（林夏薇）個角色又好大發揮，咁多好朋友一齊角逐，所以邊個攞我都好開心，不過佢哋已經有好多票嘞！所以我決定投番自己。」

至於視帝方面，子羚讚羅子溢於《婚後事》做得好，但自己又不能不撐拍檔張振朗，因為他於《反黑英雄》都做得好好：「唔緊要啦！可以投3個㗎嘛！仲有一個我會投畀阿蕭（蕭正楠）囉！雖然佢唔係憑《巾幗》入圍，但係我都會投畀佢嘅。」子羚又大爆笑料，指有一日去洗手間時，子溢攞錯了她的電話，遞番部電話給她時，將電話跌在地上，子溢之後對子羚說：「好，如果今年我攞到視帝嘅，就送番部新嘅電話畀你。」