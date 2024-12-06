616牛肉火鍋專門店　重溫舊香港的懷舊情懷

【營業資訊】616牛肉火鍋專門店是全港首創以刁鑽牛肉部位作賣點的港式火鍋店，自開業至今一直深受廣大市民的喜愛，成為無數香港人「打邊爐」的首選。

616為了增加顧客的親切感，分店裝修之風格部分以舊時代香港為主題，體現出懷舊的氛圍和獨特的風格。踏進分店，滿有香港八、九十年代的經典元素，如老舊招牌、懷舊裝飾品和復古家具等映入眼簾。自出機杼的裝修風格讓客人彷彿穿越時光，重回那充滿人情味的黃金香港年代，在大快朵頤享用火鍋的同時也能重溫舊香港的懷舊情懷。

相比充滿懷舊風情的設計，舒適簡潔的用餐環境也不可缺少。舖內除了「吸睛」的設計外，616的食材也不遑多讓。餐牌上10多款刁鑽的牛肉部位，每款都有獨特的肉味和口感，當中有一些更是每日限量供應，數十元一碟牛肉的價格也十分親民，透過提供多種牛肉部位以滿足各大「牛魔王」對牛肉的極致追求。

餐廳因應不同季節皆會推出時令湯底，適逢冬季最新推出「牛肝菌松茸雞鍋」，有助提高身體免疫力，驅寒暖胃。

616超人氣之選

熔岩沙嗲鍋：當沙嗲湯底遇上「鮮製手打烏冬」，手切牛肉讓沙嗲湯底增添牛肉鮮味與日本製麵廠共同研發，專為火鍋而設的鮮製烏冬，濃郁牛肉沙嗲湯配上口感彈牙鮮製手打烏冬，刺激味蕾。

秘製牛肉汁：專為牛肉調製的「牛肉汁」，啖啖蒜香加上醬油的黃金比例，多年來成為客人必食至愛。

自家製食材：鮮蝦雲吞、韭菜肉雲吞，自家調製餡料，每天人手製作。

616堅持手切牛肉，按照各部位不同紋路特性，提供最優良品質牛肉給客人，並致力於世界各地搜羅不同牛肉品種及部位，集合最能凸顯各品種特色的部位於一店，務求滿足廣大食客不同口味。

分店大部分均以懷舊港式作設計裝潢，重現逐漸消失的本土特色，彷彿置身於五、六十年代店舖裏，讓客人重拾兒時回憶，無論港人或遊客都值得打卡一番。