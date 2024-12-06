《紅海電影節》開幕　楊紫瓊率領荷里活群星現身開幕禮

今年歐洲3大國際電影節已結束，而另一邊於沙特阿拉伯港口城市吉達舉行的《第4屆紅海國際電影節》（RSIFF）昨晚正式開幕，雖然只是第4年舉行但就已經成功邀請到大批影壇巨星齊齊現身開幕禮。

昨晚出席的嘉賓來自世界各地，其中包括荷里活男星韋史密夫（Will Smith）、雲狄素（Vin Diesel）、女星Emily Blunt、伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）、印度影壇巨星阿米爾汗（Aamir Khan）以及米高德格拉斯（Michael Douglas）夫婦等。

此外，近期有份主演賣座電影《魔法壞女巫》（Wicked）的兩大巨星金像影后楊紫瓊與Cynthia Erivo亦有抽空出席，穿黑色露肩晚裝裙的楊紫瓊行紅地氈時大受在場fans歡迎爭相自拍合照。

而憑韓國神劇《魷魚遊戲》走紅的韓國女星鄭浩妍與有份演《魷》第2季的韓國男星朴成勳亦有出席。今次是鄭浩妍自上月底與拍拖9年的男星李東輝宣布分手後首次出席公開場合。《RSIFF》星光熠熠，難怪首次出席的雲狄素於開幕禮上獲頒「最標誌性角色獎」時亦表示這個電影節比起美國的頒獎禮更多熟悉的面孔。