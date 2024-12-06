鍾茶館──糅合傳統與創新　傳承非遺港式味道

【營業資訊】茶樓點心製作技藝已被列入香港首份非物質文化遺產清單，綿延了這項手藝的傳承與價值的認同。廣東點心，款式千變萬化、小巧玲瓏、製作精細的「一盅兩件」，已成為香港人日常生活的其中一部分。

品牌使命

2024 年初秋，我們相約在海拔 400 米的太平山頂凌霄閣上，開設全新特色品牌 — 鍾茶館。旨在傳承中國傳統點心製作技藝，弘揚中華飲食文化精髓，向世界各地旅客宣揚獨特的香港非物質文化遺產食品。

品牌特色

鍾茶館提供多款精緻粵式點心與中國茶，透過點心師傅的創意心思與純熟手藝，重新演繹各種滿載心意的精品點心，令客人在緬懷傳統點心之餘，亦可品嘗鍾茶館的獨特新派風味。每款盛載在竹蒸籠裏的點心，也盡顯了師傅的造詣與功架。

本店另一大特色，是夥拍具有 70 年歷史的本土餅家「泰昌餅家」共同呈獻新鮮獨家的港式滋味。蛋撻製作技藝同樣被列入香港非物質文化遺產，泰昌餅家首創的曲奇皮蛋撻，由上個世紀開始，已征服了無數大眾的味蕾，更曾獲香港及外國媒體贈以「全香港最好食蛋撻」的美譽。

特別聯乘合作

適逢泰昌餅家踏入 70 周年，我們更特意邀請了明愛白英奇專業學校設計系學生，為品牌周年誌慶設計了一系列專屬明信片、環保袋等周邊產品，希望以支持本地原創設計，更緊密聯繫香港社會；同時讓新一代透過參與設計活動，把學術知識轉化為可應用於商業的設計方案。

鍾茶館和泰昌餅家攜手融合傳統與創新，積極推動香港非遺美食新體驗，讓旅客感受到香港飲食文化的非凡魅力，為旅程增添一份獨一無二的香港味道。

鍾茶館分店資料

地址：香港山頂凌霄閣P1樓P102-103號舖

電話：8300 8028