袁澧林去金馬獎另有任務　搵關繼威簽名口震震

女星袁澧林（Angela）早前應邀擔任金馬獎的頒獎嘉賓，原來此行Angela有個私人任務，最終順利完成，她昨日（5日）在社交網上載相關片段及相片。Angela本身十分喜歡《奇異女俠玩救宇宙》這套電影，該片的製作人王慶、導演兼編劇關家永以及囊括奧斯卡、金球獎等逾70座最佳男配角的關繼威有份擔任金馬獎的頒獎嘉賓，她帶了一張自己拿着該片經典「香腸手指」的相片給三人簽名。片中見Angela勁緊張，跟着鼓起勇氣上前跟王慶打招呼，並要求對方簽名，對方一口答應，並問她是否想要三人簽名，王慶隨即將相片遞給其餘兩人簽名，令她開心得如同小粉絲，她其後拿着簽名照跟三人合照。她又在社交網分享兩年前看完該片的感受，她說：「金馬幾日後忽發奇想search番手機note，竟然搵到呢篇，睇番忍唔住喊到傻咗」她指：「電影同藝術之於唔同人當然有唔同意義，但諗最簡單的，是電影真的在不同時期開解及陪伴了我的成長，大概每幾年都有一部會給我巨大awakening。希望以後都可以繼續拍電影，來開解所有打晒kick、入戲院搵人生答案嘅觀眾。」