大灣區航空「多城市」購票模式　玩勻東京德島熱點

大灣區航空（GBA）最近推出了多城市的購票模式，可同時滿足大城市購物，兼感受小鎮風情的滋味。（客戶提供）

【特約報道】每逢長周末或假期，香港人都鍾意去日本逛逛，除了去慣的東京、大阪等大城市，其實當地仲有好多大城小鎮值得大家探索，例如四國德島就擁有好多歷史文化景點及秘景。大灣區航空（GBA）最近推出了多城市的購票模式，只要在官網購票時選擇「多城市」便可同時滿足大城市購物，兼感受小鎮風情的滋味，快來嘗試一下！

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銀河聖誕嘉年華 櫸木坂通

每年聖誕節，東京大街小巷都會掛上繽紛熣燦的燈飾，吸引大批遊客專程到來觀賞。當中最經典、同時最早點亮的聖誕燈飾，必然要數六本木新城。每年11月上旬，六本木新城旁的櫸木板通，就會點起聖誕燈飾，讓人感受到濃濃的節日氣氛。今年也不例外，在11月7日，80萬顆藍白色的燈泡亮起，將長約400米的櫸木坂通燃亮。在漆黑的天際襯托下，地勢傾斜又帶點彎曲的櫸木坂通，變成了無盡頭的的銀河，閃耀着浪漫氣氛。

抬頭遠望，還可以見到東京最具代表性地標：東京鐵塔。在橙黃燈光映照下，鐵塔恍如一位充滿知性美的淑女，在藍白燈光的簇擁下，顯得特別高貴和艷麗。而這個臨近聖誕晚上才會出現的景色，自然吸引成千上萬慕名而來的朋友前來打卡留念。不過，當各位在櫸木坂通遙拍東京鐵塔時，記得要注意交通安全。去年就有不少遊人，因為被這裏的景色吸引，竟然停在馬路中心拍照，阻礙汽車前進，幾乎引起了交通意外，此事還惹來傳媒關注，登上了新聞報道。而且愈近聖誕，人流就愈多，引發的交通問題也愈嚴重。所以大家在拍照打卡時，除了要注意自身安全，也記得要遵守交通規則，避免在馬路上停留。

聖誕當然要逛聖誕市集，日本歷史最悠久的的聖誕市集原來也在六本木新城，多年來都以德國西南部城市斯圖加特為藍本，打造出充滿歐洲風情的聖誕市集。即使面積不大，但小木屋、馴鹿雪橇、胡桃鉗衛兵、來自德國以售賣聖誕飾物而聞名的Käthe Wohlfahrt，以至各式德國紅酒、啤酒、香腸等，可算是應有盡有。大家不妨先逛市集，然後才到櫸木坂通欣賞美景。

六本木新城

地址：東京都港區六本木6-10-1

日期：即日起至12月25日

亮燈時間：5:00pm~11:00pm

市集時間：11:00am~9:00pm

網站：roppongihills.com

交通：都營大江戶線或地下鐵日比谷線 往「六本木」站，1C出口直達六本木新城

13米高超級馬里奧 丸之內

東京站附近的丸之內，是另一組比較早開始的聖誕活動。去年以迪士尼人物做主角，今年則換上大人和小朋友都喜歡的瑪利奧與其他角色，分布在不同的地點，將丸之內變成超級馬里奧的場景。

今年丸之內聖誕裝飾的主題為「LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO」，已於日前開催。主會場設於丸之內大樓1樓，設有超級馬里奧主題燈飾「Mario Power-Up Illumination」，高達13米的巨型主題裝置，展示了瑪利奧與多個其他角色組成的場景。每天下午5時至晚上9點，每15分鐘會放映一次維時4分鐘燈光秀，以燈光和音樂帶大家進入瑪利奧的聖誕世界。

除了瑪利奧之外，還有以其他角色作主題的裝置，例如在主會場旁的新丸之內大廈中庭，大家就可以在劇場風格的舞台上與碧姬公主合照。而耀西、路易吉、害羞精靈、奇諾比奧甚至是綠色水管，都成為了主題裝置，分布在丸之內的不同地點，可以讓大家拍照打卡。

此外，大會亦在區內設置了9個印章點，集齊所有印章可以換取紀念品。而餐廳和商店則同步推出「超級馬里奧」主題餐飲及精品等等。而主會場亦有不少紀念品，瑪利奧的粉絲肯定可以滿載而歸。值得一提，是次活動會舉行至2025年1月13日，即使聖誕後才到日本的朋友，也可以參與這項活動。

LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO

地址：東京都千代田區丸之內

日期：由即日起至2025年1月13日

燈光表演時間：5:00pm~9:00pm（每隔15分鐘一場、2025年元旦日暫停）

其他場景時間：11:00am~9:00pm

電話：+81 3 5218 5100

網站：marunouchi.com/en/lp/brightholiday/

交通：乘JR山手線到東京站或有樂町站

搭觀光巴士 暢遊大步危、祖谷

於東京睇完燈飾，想轉換氣氛放鬆身心的話，可搭幾個鐘JR前往日本中部的四國德島。說起日本四國，必然會提起擁有豐富自然資源及歷史性文化遺產的德島縣祖谷地區。作為日本三大秘境之一的祖谷，保留了原始自然風貌的溪谷、古樸的藤橋、壯麗的瀑布和令人放鬆的溫泉，讓人心曠神怡，絕對是一處可以感受日本原鄉風景和體驗綠色旅遊樂趣的好地方。

導遊帶領 省時方便

想舒舒服服不用趕車，一日之內去齊大步危、蔓橋、祖谷溪等地，可參加定期觀光巴士的西祖谷線。小編於10:45am在JR阿波池田站上車，車上的導遊會以日文介紹各個景點，行程會先帶大家到平家屋敷民俗資料館，了解江戶時代民宅的樣貌，內裏同時展示鎧甲、古書及生活用具等。

導遊其後帶大家到蔓橋旁邊的溫泉酒店享用鄉土料理，其中從清澈溪流中捕捉的香魚加鹽燒烤後非常鮮甜。吃完午餐，走一轉蔓橋及琵琶瀑布後，觀光巴士便繼續開往深山，在祖谷溪最險峻的一處斷崖之上，欣賞「小便小僧」雕像。

據說以前當地的小童會站上懸崖朝下方溪谷尿尿試膽，因此在岩石上豎立小僧銅像。由國見山跟河流所切割出來的「ひ字溪谷」，是一處不得不訪的美麗景點，尤其秋天時整個溪谷被楓葉和櫸樹染成一片紅。

祖谷地區有很多妖怪傳說，導遊帶大家到大步危「道の駅」內的妖怪屋敷，介紹日本民間傳說中的妖怪，例如天狗、獨眼怪、大腳怪及閻魔大王等，位於休息站2樓的寶石博物館，展出本地和世界各地珍貴的岩石和寶石標本，以及講解大步危獨特的地質構造。最後導遊帶大家到大步危峽遊船河，坐在遊覽船上靜靜欣賞峽谷壯麗風光。

定期觀光巴士套票，包括大步危峽觀光遊覽船搭乘費用、鄉土料理午餐費用、妖怪屋敷與石頭博物館入場費、平家屋敷入場費及蔓橋的過橋費，計起來價錢非常合理，且能節省許多交通時間，但最好出發前提早上網預約及檢查行程。

人氣奇橋 步步驚心

被譽為日本三奇橋之一的蔓橋是祖谷溪的招牌景點，其起源有多種說法，其中最廣為人知的是平安時代末期，平家因與源家爭權敗陣逃難到此地躲藏，但為方便進出，特別以樹藤編織出簡陋的吊橋，若發現敵人逼近，可以乾脆利落地斬斷橋身，化險為夷。

現時蔓橋橋身以鋼纜加固，每隔3年會重新更換藤蔓，但親身於橋上行走，發現橋身搖晃不定，加上見到橋板木條之間空隙闊近5吋，可透過隙縫望到橋下河流及河床時，當堂一步一驚心，不少人行到一半便需停步「回氣」。不過蔓橋周邊風景宜人，確係值得放慢腳步或停下來拍照欣賞。

在蔓橋出口處往前行大約3分鐘，有一個高低落差達50米的琵琶瀑布，相傳平安時代末期與源家爭權敗陣的平家落人在此處演奏琵琶，以緬懷昔日古都生活。大家可到瀑布附近的食堂，購買鹽燒鱒魚，體驗鄉土料理。

祖谷蔓橋

地址：德島縣三好市西祖谷山村善徳162-2

票價：成人¥550（約HK$29），小學生¥350（約HK$18）

體驗所需時間：約0.5至1小時

穿越峽谷慢船 近距離賞溪谷

大步危和小步危是祖谷溪的兩條狹窄峽谷，其中經三大暴川「吉野川」河流侵蝕形成的大步危峽更是祖谷地區必訪的行程之一。要慢慢欣賞大步危峽，一定是搭乘有着逾百年歷史的遊覽船，近距離觀賞兩側的溪谷景色，一覽大自然的鬼斧神工。

整段遊船行程大約30分鐘，遊客登上遊覽船後毋須穿上救生衣，但船上人員叮囑大家，遊覽船開船後不要移動，避免發生意外。導遊會在船尾位置邊講解，邊介紹眼前的奇岩怪石。

大步危峽谷四季都有美麗的風景，小編去的時候正值夏天，兩旁是一片清新的嫩綠樹葉，沿途更見到不少野鳥站在聳立的岩壁上，遊客坐在遊覽船上穿越峽谷，欣賞碧綠的湖水及國家指定天然記念物「含礫片岩」之美，十分寫意。

大步危峽

地址：德島県三好市山城町西宇1520

票價：成人¥1,080（約HK$56），3歲至小學生¥540（約HK$28）

開放時間：9:00am~5:00pm

體驗所需時間：約30分鐘

定期觀光巴士（西祖谷線）

地址：德島縣鳴門市鳴門町（鳴門公園內）

票價：成人¥11,000（約HK$572），需提前上網預約

集合/解散時間： 10:45am/4:45pm

集合/解散地點：JR阿波池田站

體驗所需時間：約5至6小時

備註：不能攜帶大型行李上車

撰文：Bobo（東京）、文映璇（四國德鳥）

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