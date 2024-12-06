相隔一年再襲港　藤井風著港式人字拖亞博開騷

日本鬼才創作男歌手藤井風，自去年7月在香港浸會大學大學會堂舉行首度香港演唱會後，相隔1年多再襲港，前日(4日)起一連兩日在亞洲博覽館Arena舉行《Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR》香港站演出。今次轉到更大場地，合共吸引逾2萬名歌迷朝聖外，本地歌手林定謙、麗英等亦有捧場。

由於演唱會採用實名制，騷前大批樂迷在場外排隊核對身分，但過程順暢。首晚演出晚上約8時15分揭幕，穿上黑色連帽反光大衣的藤井風，蒙頭出場清唱歌曲《溫柔》一小段，之後，他接連演唱《Nan-Nan》、《夠了吧》等歌曲，台下歌迷即站起來跳舞，氣氛熱烈。

出名能歌善舞的他，又大騷音樂才華，彈鋼琴自彈自唱外，演唱歌曲《Workin' Hard》時，又驚喜吹奏色士風。唱到歌曲《dame》時，他更對鏡頭大玩自摸，令全場男女都陷入瘋狂。

藤井風全晚不停發放正能量，用廣東話讚歌迷「好靚呀」、「好可愛」、「叻叻豬」，又不時擺出古怪表情搞笑。演唱歌曲《Feelin' Go(o)d》前，他更用英文教粉絲要愛自己，更要「做好事、說好話、存好心」，又叫觀眾不要忍，人有三急便去廁所。

除了苦練廣東話外，誠意十足的他，首日壓軸演唱歌曲《Matsuri》時，前奏加入歌手羅大佑的名曲《東方之珠》，第二日則換上已故歌神羅文的《獅子山下》，為港迷送上驚喜。首場尾聲時，藤井風以廣東話講「唔該晒」，又叫大家「早抖再見」，最後他拉起褲腳，繞場大晒腳上充滿香港style的紅黑人字拖「謝幕」，尾場則showoff其港式紅白藍手袋與銅錢耳環，為一連兩場港騷畫上完美句號。