劉家昌訃聞曝光 追思會時間地點「不在台灣」
2024年12月06日 13:11
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「華語流行音樂教父」劉家昌在本月2日因癌病離世，享年83歲。其家屬表示，將以低調簡樸的方式，處理劉家昌的後事。而劉家昌華泉追思委員會在劉家昌社交網會公布訃聞，公開追思會時間、地點。
劉家昌華泉追思委員會公布訃聞，宣布將在12月13日於大陸機箱省華泉小村舉辦追思會，開放各界悼念，追思活動將持續到15日。
哀此訃聞
劉家昌老師華泉追思委員會公告
我們沈痛地宣告華泉小村創始人劉家昌老師於 2024年12月2日在台灣病逝，享年83歲。
劉家昌老師以其卓越的才華與天賦，為兩岸三地的藝術及文化事業做出了傑出貢獻。
劉老師的作品，對華人世界產生了深遠的文化影響。不僅在音樂上取得巨大成就，也在文化傳播上發揮了重要作用。
經典流傳的音樂和電影，不僅豐富華語音樂的寶庫，也於2001年獲頒第12屆金曲獎特別貢獻獎，定義了一個世代的文化記憶。他每一個經典作品背後，都是一個雋永的故事，承載著時代的聲音。
劉老師逝世後，承蒙許多政府部門、各界友好人士，海外華僑，港、澳、台等地的歌迷朋友們發來了大量唁電、唁函、獻花，表示深切的哀悼和慰問。對此，謹表示衷心感謝，並選址於劉老師最後的作品-華泉小村，舉辦追思會，緬懷其一生貢獻，並開放各界悼念。
地址:中國江西省鷹潭市龍虎山風景名勝區天師路18號
追思會場地點:華泉藝文休閒度假村-逸華苑
追思儀式地點:華泉藝文休閒度假村-簡報廳
追思儀式時間:2024年12月13日(星期五)10點~12點
追思活動將持續至2024年12月15日(星期日)下午五點結束
敬輓逝者
華泉追思委員會特此公告