劉家昌訃聞曝光　追思會時間地點「不在台灣」

「華語流行音樂教父」劉家昌在本月2日因癌病離世，享年83歲。其家屬表示，將以低調簡樸的方式，處理劉家昌的後事。而劉家昌華泉追思委員會在劉家昌社交網會公布訃聞，公開追思會時間、地點。

劉家昌華泉追思委員會公布訃聞，宣布將在12月13日於大陸機箱省華泉小村舉辦追思會，開放各界悼念，追思活動將持續到15日。

哀此訃聞

劉家昌老師華泉追思委員會公告

我們沈痛地宣告華泉小村創始人劉家昌老師於 2024年12月2日在台灣病逝，享年83歲。

劉家昌老師以其卓越的才華與天賦，為兩岸三地的藝術及文化事業做出了傑出貢獻。

劉老師的作品，對華人世界產生了深遠的文化影響。不僅在音樂上取得巨大成就，也在文化傳播上發揮了重要作用。

經典流傳的音樂和電影，不僅豐富華語音樂的寶庫，也於2001年獲頒第12屆金曲獎特別貢獻獎，定義了一個世代的文化記憶。他每一個經典作品背後，都是一個雋永的故事，承載著時代的聲音。

劉老師逝世後，承蒙許多政府部門、各界友好人士，海外華僑，港、澳、台等地的歌迷朋友們發來了大量唁電、唁函、獻花，表示深切的哀悼和慰問。對此，謹表示衷心感謝，並選址於劉老師最後的作品-華泉小村，舉辦追思會，緬懷其一生貢獻，並開放各界悼念。

地址:中國江西省鷹潭市龍虎山風景名勝區天師路18號

追思會場地點:華泉藝文休閒度假村-逸華苑

追思儀式地點:華泉藝文休閒度假村-簡報廳

追思儀式時間:2024年12月13日(星期五)10點~12點

追思活動將持續至2024年12月15日(星期日)下午五點結束

敬輓逝者

華泉追思委員會特此公告