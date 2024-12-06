Fans買唔到周杰倫大巨蛋飛　戴頭盔落下水道聽漏音版

台灣天王周杰倫（周董）昨晚（5日）在台北大巨蛋開唱，這次是他暌違7年回到台北，成為第1位在大巨蛋舉辦專場演唱會歌手，他一連帶來多首經典歌曲，還邀請「二姐」江蕙一起開唱《星晴》等多首經典歌曲，場內近4萬名歌迷High爆，但不少未能入場的歌迷也是死守在場外，笑稱說要到地下道聽歌，現場就有一群粉絲找到最接近舞台入口處聽漏音，希望可以聽到周董歌聲來安慰搶不到票的委屈。

周杰倫「嘉年華」演唱會盛大展開，社交網上可以看到很多網友分享今晚在大巨蛋聽漏音的片段，有網友PO出影片，可以看到有一群歌迷站在鐵門外，雖然看不到畫面，但是場內聲音卻可以清楚聽到，網友表示一聽到周杰倫喊「下水道的朋友們」，大家都開心的大聲尖叫，甚至有場外粉絲興奮表示：「一起唱。」馬上被理性的友人制止：「要錄音，在那邊一起唱。」

留言區出現不少網友詢問地點在哪，原PO透露是在餐廳裏，聽漏音的歌迷也都有消費點餐。還有很多人跑到大巨蛋門口聚集，現場圍了一圈，不少人坐在門口「聽」周杰倫演唱會也覺得很有共鳴，雖然無奈、但氣氛歡樂，讓許多搶不到票的粉絲心中安慰不少。

當然還是有不少成功搶到票的網友，紛紛開完笑稱自己是「從下水道爬進來了！」甚至還有人戴安全帽，穿了整身工人裝出現在演唱會現場，讓現場粉絲笑翻，表示：「有人從下水道爬上來了。」