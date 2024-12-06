烤肉烤海鮮　滿嘴油香暖笠笠

來到冬天，除了打爐，BBQ也廣受人歡迎，唔想自己動手買料咁辛苦，又或邊燒邊食「風」，也有很多餐廳提供各式主題的燒烤美食，再加上有新店登場，無論肉類或海鮮，都令你吃得滿嘴油香。

日式烤鰻魚

日本的烤鰻魚，味道濃郁又配飯，當地老字號魚料理專門店剛於銅鑼灣開業，是全球第30間分店，招牌菜一本鰻是將原條鰻魚不經蒸煮便進行烤製，配秘製醬汁和特選的器皿保溫，滿口都是炭火香。菜單可選本鰻三吃、本白燒定食、本蒲燒定食、菊川鰻三吃或鰻丼等配搭，感受鰻魚之味。

浪漫雪景

去日本賞雪夠浪漫，現時唔使飛，其實都可感受到漫天雪景。尖沙咀日式燒肉店為配合露營風格，近日以北海道小樽雪燈之路作靈感布置，大門外帳換上雪地營地，戶外酒吧加飄雪效果變成白色雪地，4米長的雪燈之路夠夢幻。同時間，餐廳推出多款新品，包括A5宮崎和牛幻切沙巴當、日本JUKU和牛三筋、濟州三花卷豚爽肉和花切長牛舌等，配燒肉煙花蛋糕、月見醬燒飯團、熱帶風情海鮮雞尾酒杯或鹽葱牛舌包，最啱打卡後享用。

露台燒烤

家中有個大露台或天台，經常招待朋友，但一個人負責買料洗切又麻煩。中環米芝蓮一星扒房於逢星期四及五晚6時至8時30分供應露台燒烤拼盤，內有自家製混合香料魷魚、香辣墨西哥辣椒大蝦、美國頂級黑安格斯牛腰脊肉、蘋果木煙Nueske’s煙肉及車打芝士豬肉腸，拼盤附送2款特調雞尾酒，逢星期一至五晚上同樣時間有歡迎時光精選飲品買一送一，星期四至五加有現場DJ音樂，氣氛熱鬧。

悠閒享樂

假期唔想同人迫，住宿假期似乎是個不錯選擇。機場附近的酒店於12月推出派對燒閒樂住房計劃，客人可揀選浪漫雙人住宿、主題家庭套餐，或按人數選擇派對房作聚會，住宿包括燒烤套餐，大家可於池畔安坐，慢慢享用帶骨羊扒、扇貝、龍蝦尾和西冷牛扒等肉類和海鮮，再加上可使用遊戲室和健身室等設施，感覺夠晒歎。

德州風味

不同國家對燒烤文化，都有各式風味。中環德州風味BBQ餐廳於12月推出各式限定美食，節慶共享美饌餐單有12小時煙熏牛胸肉薄片，主菜有火雞拼盤和煙熏肉類拼盤，配蓋燒薯條和烤楓蜜甘筍等配菜，分量十足。最後可配聖誕老人物袋新地或香料熱紅酒。外賣就有煙熏火雞熱食套餐，內有全隻煙熏火雞、配菜及甜品，另有煙熏楓糖香烤火腿選擇。煙熏肉類熱食外賣盒套餐有煙熏雞肉、德州排骨、墨西哥辣椒蜜糖粟米包、車打芝士通心粉等美食。