睇周杰倫大巨蛋騷太High　林襄「食玻璃」企上張櫈遮人睇騷捱轟

台灣天王周杰倫昨晚（5日）在台北大巨蛋舉行第一天演唱會，近4萬歌迷到場搶看，同時也有不少圈內好友親臨現場支持。其中「小龍女」啦啦隊女神林襄也現身演唱會場內，不過她忘情的舉動卻引來民眾在社群發文抱怨，貼文曝光後更掀起網友熱議。

在周杰倫演唱會散場後，林襄在限時動態晒出看演唱會的照片，只見她穿白色短版上衣及粉色長褲，外搭一件粉色羽絨外套，身旁還有同為啦啦隊員的芷霖，2人拿演唱會限定螢光棒，對住鏡頭露出滿意笑容，以表達此刻興奮的心情。

不過開心沉浸在演唱會氛圍中的她，卻因為忘情地站在椅子上舞動，並積極想要吸引導播關注，事後遭網友在社交網發文抱怨，以為是來看周杰倫演唱會，結果被站在椅子上的林襄和芷霖擋好擋滿，不僅大聲呼喊別人的名字，甚至一直用閃光燈照自己，讓原PO感到有些無奈。

貼文曝光後，立刻引來大批網友熱烈討論：「站在椅子上真的不行耶，同為追星人不能接受這樣的行為，真的大XX」、「好蝦（瞎）」、「沒在顧慮別人的感受，不管她們是誰，真的是很不好的行為」、「直接會爆氣耶，站椅子…」、「會氣死欸」、「這篇肯定爆。」

對此，林襄留言回應：「對不起...很抱歉在演唱會中讓大家感到不舒服！當時因為是點歌環節，我們這一區的大家都超想被點到，能一起唱《半島鐵盒》身為粉絲的我最大的願望。」她強調問過後面的朋友，對方表示可以站起來試試，所以這才鼓起勇氣站了起來：「但我當下沒有想到還有更多的後面的後面，所以影響到了大家，這點我感到非常抱歉」。結束後也趕緊坐回了椅子上，因為自己對周杰倫太熱，所以一時激動卻忽略了其他人的觀賞體驗，她在務表達歉意：「是我的錯非常抱歉，未來一定更注意我們自己的行為，也希望能得到你的諒解，真的很對不起。」