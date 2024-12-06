擔心BLACK PINK被遺忘！Rose自爆曾患抑鬱症同生蛇

韓團BLACK PINK成員Rose為宣傳今日（6日）推出的首張個人大碟《rosie》，亮相前同門師兄組合Big Bang成員大成主持的網絡節目於昨日（5日）播出。

Rose自爆曾因壓力爆煲而患上抑鬱症及帶狀皰疹。她透露大約在出道第3年至第4年左右，在疫情期間染疫而中止演唱會，當時因壓力過大而患上帶狀皰疹，又擔心如果BLACK PINK被人遺忘了，她該如何，自言由10多歲起便以歌手身份入行至今，如果在這個年紀失去這分工作，便不知可以從事甚麼職業，她亦因不堪壓力而一度患上抑鬱症，就好像人總會患上一次感冒一樣，幸而她最終找到出口，慢慢學懂自我放鬆。

Rose指工作帶來成就感，以往休息期間甚麼也不想做，但現時卻有感休息很重要，上周末她便放假一天，去了海邊看日落。而今次大碟中收錄的歌曲，都與她從練習生時期至今的生活有關，日前她在受訪時自爆曾在巡唱期間與前男友吵架，不少粉絲對於偶像秘密拍拖也十分驚訝，其中一首新歌《toxic till the end》便是圍繞這位舊愛，網民紛紛留言稱很好奇男方的身份。