中山美穗《情書》奠定地位　演而優則唱被封「四大偶像天后」

日本影后中山美穗被發現陳屍家中寓所，令人震驚。中山美穗出生於東京都小金井市。初中就讀小金井市立綠中學校，於最後一年（第三年）轉往東京都板橋區區立板橋第五中學校並於該校畢業。高中就讀東京都立北園高等學校兼讀制課程，但中途退學。

她中一時在原宿被星探發掘，成為模特兒中於1985年以偶像身份出道，是日本最具代表性的歌影兩棲藝人之一，在歌手與演員身份的成就皆有可觀之處；她曾參演多部大受歡迎的電視劇及電影。1995年出演電影《情書》，獲得第20回日本報知電影獎最優秀女主角賞及第38回日本電影藍絲帶女主角賞。同年也憑藉電視劇《全為了你》獲得第4回日劇學院賞最佳女主角，精湛的演技備受肯定。《情書》紅遍全亞洲，該片導演岩井俊二早前來港出席《情》片放映會並與觀眾交流，曾透露明年便是該片推出30周年，有意以4K修復版上映，而2016年《情書》曾於台灣以數位修復版重新上映，當時，中山美穗都有悄悄來台欣賞，如今將成絕響。

1998年與木村拓哉參演電視劇《沉睡的森林》，獲得第19回日劇學院賞最佳女主角。歌唱方面，於80年代末與大概同期出道的工藤靜香、淺香唯及南野陽子被稱為「四大偶像天后」。她擁有8支冠軍單曲，其中兩首破百萬，兩首均是她自身主演的電視劇主題曲，當中1993年發表的比世界上任何人（世界中の誰よりきっと，與WANDS合唱）銷售量近200萬張，更新當時女歌手單曲紀錄。1980年代出道的女歌手中，只有她與今井美樹能達到兩張百萬單曲如此成績；自1988年起連續7年受邀登場日本除夕夜大行跨年節目紅白歌合戰。中山美穗也在歌手活動期間在專輯裡廣泛地挑戰不同音樂風格，獲得好評。