憑電影《情書》紅遍亞洲的日本影后中山美穗,原定今日(6日)在大阪舉行《Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live》演唱會,但今日下午1點7分官方突然宣布因中山美穗身體狀況不佳而取消演出。然而不到1小時,就傳出離世噩耗,中山美穗被發現在家中身亡的消息,終年54歲,讓粉絲相當痛心。

離世消息傳出後,不少粉絲湧入其社交帳號留言,發現她在昨晚(5日)曾分享去看藝術家布爾喬亞(Louise Bourgeois)的一件手帕作品,作品上繡有:「I HAVE BEEN TO HELL AND BACK.AND LET ME TELL YOU,IT WAS WONDERFUL.(我去了地獄又回來了。讓我告訴你,那真是太棒了。)」,同時她在貼文寫下:「抱歉照片不好,我心情鬱悶了幾天,只能和同行的朋友傾訴。我不擅長攝影,但即使我擅長,也表達不出甚麼」,引發網友聯想。