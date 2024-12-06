伍仲衡傳搶無綫獵物被飛出《中3》　本尊晒靚老婆合照當冇事發生

著名音樂人伍仲衡近年擔任無綫王牌節目《中年好聲音》系列評審，憑一句「穿透力」令他人氣急升，更吸納了大批忠實粉絲。早前伍仲衡在51歲的生日會上開心宣布剛簽了《校園好聲音-唱響中國》的大學生歌唱比賽冠軍洪心怡。事隔兩星期後，有傳通知有關部門即時停任伍仲衡《中3》評判的工作，據知導火線主要是因為伍仲衡簽新人一事觸動無綫神經。

伍仲衡在51歲的大型生日派對上，透露今年最好的生日禮物，是剛簽了洪心怡，並表示：「呢個新人好有潛質，老婆會負責做經理人工作，我就會負責佢音樂方面，對佢好有信心。」而近日，在伍太成立的娛樂公司平台，亦見伍仲衡與洪心怡的合照，及帶她出席不同活動的花絮照。

據這知情者透露，無綫一直視洪心怡為囊中物，但現在卻事與願違，他更大爆：「上星期喺伍Sir生日會之後，公司內部就傳出消息話《中3》同所有節目都唔可以再用伍Sir，好似話TVB一早想簽洪心怡做新人，以為十拿九穩一定簽到，遲遲都未落決定，點知撻Q，洪心怡簽咗畀伍Sir，激到TVB好嬲，即時下旨唔再用伍Sir，本來今個月15號《中3》會再有錄影，到時伍Sir就應該唔會出現喇！」

消息傳出後伍仲衡未有任何的回應，但仍然有更新社交平台，更分享須老婆出席活動的照片：「多謝邀請出席博愛慈善餐舞會，好少見伍太著到咁隆重，左邊有個戴帽嘅人影阻住晒。」可見他的心情很好，完全沒有因「被炒魷」一事而影響。

對於伍仲衡傳被炒魷，無綫助理總經理（企業傳訊）黃德慧表示：「對於近日關於伍仲衡與洪心怡之間的傳聞作出澄清：1.本台認為嘉賓、藝人或歌手是否與本台簽約完全是個人的自由選擇，我們尊重每一位合作夥伴的職業決策，同時，本台一直遵循行業公認的規範和道德標準，在專業和成熟的框架下共同努力，加速推動香港樂壇的多元化發展。2.關於節目《中年好聲音》評判狀況，本節目一貫邀請具有不同專業背景的音樂評審參與，以確保節目的專業性和公正性，選出真正具有才華的音樂人才。」